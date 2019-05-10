【女排】朱婷贏盡錦標後離開華基夫銀行　備戰東京奧運為重

「排球女王」朱婷結束3年豐收的外流生涯，離開土超的華基夫銀行，前日回到中國。她表示為了更好地備戰明年東京奧運，下季將會參加國內聯賽，但她未有透露加盟的球隊。朱婷在里約奧運後外流歐洲，3年間為球會贏得8項冠軍，個人6次奪得賽事MVP，她可說是征服歐洲後光榮回國。

24歲的中國排球代表朱婷日前宣布離開土耳其球隊華基夫銀行，回流中國，結束3個球季的外流生涯。幫助華基夫銀行贏得土超冠軍後，她在前日下午回到北京，接受傳媒訪問，解釋離隊的原因，她說：「從上季開始已經開始策劃，因為要備戰東京奧運會，土耳其聯賽的時間太長了。」

土超每年5月中才收「咧」，而國內聯賽在3月就結束，加上其他中國女排成員都在國內效力，所以朱婷回流的話，有助中國女排備戰奧運。

朱婷結束3年外流生涯，前日回到中國。（視覺中國）

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回顧3年外流歲月，朱婷可說是威盡土耳其甚至歐洲，她助華基夫銀行贏得8座冠軍，包括剛為球隊在土超總決賽擊敗伊薩斯巴斯封后，華基夫銀行今季還贏得世冠盃錦標。在16/17球季，她首季效力華基夫銀行，贏得歐冠盃及世冠盃，到17/18球季，她贏得土超盃、土超、土耳其盃及歐冠盃。

朱婷說：「土耳其聯賽的水準較高，有聯賽及歐冠，我們會跟強隊有很多次在4強及決賽中交手。」朱婷過去3年還6次贏得球會賽事的MVP，包括16/17球季歐冠最佳球員、2017世冠最佳球員、17/18球季土耳其盃最佳球員、同季土超最佳球員、2018世冠最佳球員以及應屆土超最佳球員。

華基夫銀行拍片感謝朱婷的貢獻

朱婷抵達機場時，有大批球迷歡迎。（視覺中國）

被問到離開土超是否可惜時，朱婷坦言奧運為重，「這個目前還沒有太想，現在是備戰東京奧運會，可能之後會有一些改變。」雖然現場記者一再追問，但朱婷都沒有透露下季效力的球隊，保持神秘，她說：「接下來的這段時間我可能會考慮一下，我覺得大家可能會很快知道了。」