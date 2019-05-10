【歐聯】一文解釋英超隊來季歐戰形勢　 曼城利物浦車路士老定

英超球會壟斷歐聯及歐霸決賽4個席位，前無古人。不少球迷想知道下季歐聯會有多少隊英超出現，答案是最少4隊，最多5隊。而現處英超第6的曼聯無論如何都不可能參加下屆歐聯。

一般情況下，英超前4球會都會直接獲得來季歐聯分組賽一席，不用踢外圍賽。目前英超榜首曼城、次席利物浦、71分的車路士都鎖定前四席位。至於70分在手的熱刺只要在煞科對愛華頓取得1分，便肯定壓過67分的阿仙奴。就算熱刺輸波，因以8個得失球差領前阿仙奴，只要避免大敗兼阿仙奴未能大勝，仍可保前四。

曼城與利物浦鬥到最後一輪英超，兩軍與車路士都已鎖定來季歐聯分組賽席位。（資料圖片）

BIG SIX最佳及最壞情況（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

曼聯肯定無緣歐聯。（Getty Images）

來季最多有7支英格蘭球會參戰歐洲賽，歐霸席位也十分重要。只要英超第5、足總盃冠軍便可直入歐霸分組賽。聯賽盃冠軍本來可保證歐霸外圍賽次圈的席位，不過因盟主曼城已鎖定前5，歐霸外圍賽次圈名額將落在英超第6。除了BIG SIX以外，屈福特及狼隊都有機會出戰歐霸。以下是你可能對英超歐聯及歐霸資格的疑問：

在怎樣的情況下，下季會有5支英超球隊踢歐聯？

阿仙奴未能躋身聯賽前4名，同時贏得歐霸盃冠軍，到時曼城、利物浦、車路士、熱刺及阿仙奴將出戰下季歐聯。

另一個情況是，阿仙奴取代熱刺升上英超第4位，同時熱刺贏得歐聯冠軍，到時曼城、利物浦、車路士、阿仙奴及熱刺參加歐聯。

曼聯有沒有機會出戰下屆歐聯？

沒有機會。只有打入英超前4名、歐聯冠軍或歐霸冠軍才能得到歐聯資格，曼聯不可能做到任何一樣，所以沒有可能。

可能有人以為有球隊得到英超前4名同時歐聯或歐霸冠軍的話，其透過聯賽得到的歐聯資格會順延給前4排名以外的球隊，但這個想法是錯誤的。

如果有5支英超球隊踢歐聯，那麼幾多支英超球隊踢歐霸？

英超最多只有7支球隊參加歐洲賽，正常情況下，4個歐聯席位以及3個歐霸席位，而歐霸席位之中，兩個（聯賽第5及英足盃冠軍）是直入分組賽，另一個（由於英聯盃由穩得歐聯席位的曼城贏得，所以聯賽第6名會得此資格）是歐霸外圍賽次圈。

如果有5支球隊獲歐聯席位的話，英超的歐霸席位就會被減至兩席，分別是一席直入分組賽以及外圍賽次圈。

屈福特在英足盃決賽擊敗曼城對英超歐霸資格會有什麼影響？

無論如何，屈福特都能夠獲得直入歐霸分組賽的資格。

如果有4支英超球隊獲歐聯資格，聯賽第5名會獲得直入歐霸分組賽的資格，聯賽第6名則得到歐霸外圍賽次圈資格。

如果有5支英超球隊獲得歐聯資格，聯賽第6名則得到歐霸外圍賽次圈資格。

相反，屈福特在英足盃決賽不敵曼城對英超歐霸資格會有什麼影響？

屈福特不會獲得歐霸資格。

如果有4支英超球隊獲歐聯資格，聯賽第5及第6名獲得直入歐霸分組賽的資格，聯賽第7名的狼隊則得到歐霸外圍賽次圈資格。

如果有5支英超球隊獲得歐聯資格，聯賽第6名獲得直入歐霸分組賽的資格，聯賽第7名的狼隊則得到歐霸外圍賽次圈資格。

曼聯甚至有機會出戰來屆歐霸外圍賽次圈，最快或要7月下旬便要出戰。（資料圖片）

英超直播賽程（按圖放大）