【來稿︱陳葦如】英超這一季

英超盛世是這兩天最多提到的話題，包辦歐洲兩大賽事決賽4個席位的確史無前例，今季英超於歐洲聯賽系數得分也超過22分，比第二位的西甲多接近3分。能夠做到這個成績不能排除偶然性的存在，但外國資金、教練、球星的到來的確為英格蘭足球帶來很多改變。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

今季英超將會在本周煞科，是五大聯賽中最早，相信也令4支球隊有較多的時間去備戰決賽，而本季英超的歷程看來也為未來發展和格局帶來一些啟示。

利物浦的進步為今季、甚至歷來的爭標形勢帶來一個新高度，與曼城之間肯定有一隊會取得90分以上但仍未能奪冠，就像哥迪奧拿所說，保特也需要有人一齊競技才會跑得更快，這也迫使曼城要做得更出色。目前曼城還有可能成為連同社區盾在內的四冠王，球迷或許習慣了曼城的高水平而忽略了今季的進步。

特別在個別位置如左後衛還是比較缺人的情況下，表現有相當的提升。過往被人感覺忽略青年球員，導致有山曹、巴謙迪亞斯等人出走的情況，今季也稍有改變，對熱刺一箭定江山的霍頓，曾被外借到PSV的施真高也有一定機會。且看最後一仗能否擊敗白禮頓，足總盃可否封王來令球隊比上季有更多錦標到手。

哥迪奧拿帶領的曼城暫排榜首，握有爭標的主導權。（Getty Images）

高柏尼上輪一箭定江山，助曼城擊敗李斯特城。（Getty Images）

利物浦極大可能比上季多取超過20分，激情的表現、比賽尾段顯示的耐力讓人印象深刻。在英超官方全季最佳球員選舉上有沙迪奧文尼、雲迪克和沙拿候選也與曼城分庭伉禮。雲迪克的進步為防線帶來穩健感是顯着的，而對副選球員的起用也有相當成效，今季有12個入球來自後備球員冠絕英超。

雲加還是艾馬利較好是很多人談論的課題，阿仙奴確實有轉變，但作客不濟、防守欠佳的問題沒有改善。客場戰績只排中游，35年來首次連續兩季聯賽都失50球以上，反映球隊還需要多加努力。

高普帶領的利物浦在過去周中擊敗巴塞隆拿，打入歐聯決賽。（Getty Images）

利物浦要奪英超冠軍的話，要寄望曼城失分。（Getty Images）

中上游球隊較少人關注，但big 6以外排名最高的球隊已經連續三季都不一樣，從愛華頓，到般尼，再到今季的狼隊，唯一不變的是與前六差距仍維持在10分左右，上望要有突破，躋身前六仍是困難。

最後一周10場同時上演已成習慣，但是否有這個需要值得研究，始終對球迷來說不是方便的安排，但既然球季完結之後，又要等上好幾個月，希望各位都可以好好享受煞科日的賽事。

由艾馬利領軍的阿仙奴雖然爭入前四機會甚微，但已打入歐霸決賽。（Getty Images）

無緣前四的曼聯的煞科戰對卡迪夫城。（Getty Images）

英超直播賽程（按圖放大）：

BIGSIX來季歐戰資格形勢：

+ 6 + 5 + 4

英超煞科賽事時間表： 12/05 22：00 白禮頓 Vs 曼城 （621台） 12/05 22：00 利物浦 Vs 狼隊 （622台） 12/05 22：00 熱刺 Vs 愛華頓 （623台） 12/05 22：00 曼聯 Vs 卡迪夫城 （624台） 12/05 22：00 般尼 Vs 阿仙奴 （625台） 12/05 22：00 李斯特城 Vs 車路士 （626台） 12/05 22：00 水晶宮 Vs 般尼茅夫 （627台） 12/05 22：00 屈福特 Vs 韋斯咸 （628台） 12/05 22：00 修咸頓 Vs 哈特斯菲 （629台） 12/05 22：00 富咸 Vs 紐卡素 （633台）

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】