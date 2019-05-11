【英超】曼城煞科日作客白禮頓　哥帥：要做好戰鬥準備

英超周日將上演煞科戰，經歷過32次榜首轉換後，曼城和利物浦兩支雄師要鬥至最後一個比賽日始能分出勝負，競爭之激烈近年罕見。現時以1分之差力壓利物浦排在榜首的曼城，其領隊哥迪奧拿認為，如果球隊希望作客白禮頓後能奪得英超冠軍，球員就必須做好戰鬥的準備。

這支爭取衛冕英超的球隊，如果能作客擊敗白禮頓，將會以98分、即距離上季創紀錄的100分的2分之差封王。不過，現時利物浦只落後曼城1分，曼城假如未能全取3分，今年冠軍獎盃將極有可能要送往晏菲路。

哥迪奧拿表示，球會明日要全力爭勝，不要理會其他比賽戰果。（Getty Images）

對哥迪奧拿來說，擊敗僅僅「上岸」、現時排在尾四的白禮頓是必須的，球隊要時刻做好準備，以防在作客美國運通球場時陰溝翻船。

哥迪奧拿賽前出席記者會時表示：「我們必須打好比賽，保持堅強的精神狀態，因為我們知道這將是一場艱苦的比賽——即使我們會有糟糕的時刻，我們也要設法應對。我們必須把注意力集中在比賽上——我們要想怎麼踢比賽——而不是（為其他事情）擔心太多。」

曼城在周日英超煞科戰中只要全取3分，就能衛冕英超。（Getty Images）

被問及陣中3位球員阿古路、高柏尼和大衛施華，數年前曾有過補時階段才入球並取得英超錦標的經驗，會否能幫助球隊時，哥帥表示：「如果比賽遇到問題，冷靜下來，想想你必須要做甚麼。你可能會在最後5分鐘、10分鐘、15分鐘發瘋，但在那之前我們有一個計劃，必須按照這個計劃去贏得比賽——這就是我們整個賽季所做的。」

他續指，「（奪冠的）經驗很重要，但這只是其中一個因素。在球會歷史上最不可思議的時刻是Sergio（阿古路）射入了那一球，當然，他們3人都是重要的球員，但每個人都必須在最後一場比賽中有所貢獻。」

有記者問到，曼城臨場會如何應付各種情況，包括假如利物浦明日如領先後，會怎樣應對時，哥迪奧拿直言：「我們只會聚焦在自己的比賽之上，如果利物浦贏，己隊也得勝出，我們就毋須分心。當然經歷過歐聯我們已明白，假如球隊出局的話，外界會如何摧毀領隊和這間球會，我知道我們會一沉百踩，所以我們一定要贏。」

哥迪奧拿指，早前在足總盃4強已得知，白禮頓不是易應付的對手。該役曼城僅以1球小勝白禮頓晉身決賽。（Getty Images）

哥迪奧拿又表示：「集中精神做好我們該做的才是最好，如果我們勝出，則其他甚麼都不需要了。希望比賽早段盡快能取得入球，但要成功其實極為困難，因為我們分析了白禮頓在上場賽和阿仙奴的比賽是如何防守的。從英格蘭足總盃的交手時已得知，他們是支很難應付的球隊。」