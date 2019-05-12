【甲一男排】龍隊輕取升班馬華青　全取3分迎寧逸

第二輪男子甲一賽事，衛冕的龍隊狀態大勇，以局數3：0擊敗升班馬華青。

華青入局較慢，難以抵擋龍隊的扣球式發球和攻擊，以8：25速速失掉第一局。第2局華青調整過來，雙方展開「拉鋸」，先有黃祉銳的網前扣殺，加上龍隊數度發球失誤，華青一度領先9：7。龍隊其後多次憑邱子政及黃永俊攔網得手，梁浩賢亦以快攻得分。縱使華青明顯較上局主動，多次嘗試後排扣殺，但無阻龍隊以25：17再取一局。

第3局龍隊繼續以大比數領先，即使華青網前活動積極，連番以直線攻擊龍隊，亦未見成效。龍隊終以25：18、局數3：0擊敗華青。

龍隊今場順利全取3分，主攻手梁浩賢指球隊今仗發球以及攔網表現不俗。雖然如此，他坦言過程中亦有受考驗，第2局龍隊曾一度落後，「因為自身失誤較多，除了開失球之外，我們亦有接失一傳的球，那局相對打得吃力」。

龍隊下一輪賽事將會面對寧逸，梁浩賢表示對方打快攻的節奏及模式較多，或許會針對這方面多作部署。

最後一場上演的賽事為仁濟對仁的內訌。仁首局表現積極，以25：21先贏一局。仁濟第2局較為主動，以25：14扳平。第三局，仁濟保持上局優勢，一直領先；中段仁濟多次失誤，仁憑網前扣殺一度對仁濟造成壓力，其追平至22：22，最後仁濟以王沛林一球網前直線，險勝第三局。第4局，仁中段曾以18：14領先仁濟，最終仁濟仍以25：23、局數3：1擊敗仁。