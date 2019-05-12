【德甲】拜仁食詐糊漢尼斯批「年度笑話」　多蒙特爭冠存一線生機

拜仁慕尼黑多次錯失機會，加上哥列斯卡入球被VAR以腳尖越位為由改判詐糊，令他們作客只能以0︰0賽和第3的萊比錫，由於同日多蒙特驚險贏波，令拜仁需在煞科贏波才鎖定德甲錦標。

拜仁慕尼黑賽前4分領前多蒙特，只要作客勝萊比錫便提早一輪封王。拜仁今場展現鬥心，然而眾將都忘穿射門鞋，27分鐘基拿比近門被封出。49分鐘萊比錫中堅干拿迪解圍頂回中路，被拜仁的哥列斯卡第一時間抽入死角，當全隊拜仁慶祝之際，球證利用VAR後指羅拔利雲度夫斯基在攻勢中腳尖輕微越位，空歡喜一場。拜仁及後換入「2R」列貝利及洛賓，但二人合作製造良機後洛賓射高，只能以0︰0賽和。

拜仁在詐糊時，因羅拔利雲度夫斯基輕微越位未能取勝。（網上截圖）

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+ 4 + 3 + 2

同時間開賽的多蒙特在去仗和波後，今場主場迎杜塞爾多夫。41分鐘美國基斯甸普列錫先開紀錄，至47分鐘被奧利華芬克追平。6分鐘後湯馬士迪蘭尼為多蒙特射成2︰1，加上杜軍的盧克巴基奧12碼宴客，以為大局以定，怎料完場前才是全場的高潮。保迪錫82分鐘領紅令多蒙特多踢一人，馬里奧葛斯在補時2分鐘為多蒙特射成3︰1錦上添花，3分鐘後保迪錫高拿斯基為杜素爾多夫追成2︰3，一度令全場緊張，杜軍更攻至小禁區，簡倫卡拉文射門高出，令多蒙特驚險贏波兼保住爭冠希望。

哥列斯卡（右）攻門力度、角度十足，卻因隊友越位而未能為拜仁提早封王。（路透社）

拜仁以33戰75分排榜首，多蒙特以73分居次，拜仁只要多取1分，便幾可肯定藉較佳得失球（52球，多蒙特只有35球），若贏波更能肯定封王；多蒙特方面，需要自己贏波才有機會後上。自2009/10球季後，首次鬥至最後一周才定出德甲盟主誰屬，當季史浩克04在最後一周失分，令贏波的拜仁以5分之差奪冠。拜仁將在主場迎戰歐霸4強出局的法蘭克福，多蒙特作客慕遜加柏。

基斯甸普列錫（右）最後一場多蒙特主場賽事，為球會攻入一球。（路透社）

拜仁慕尼黑主席漢尼斯指這球詐糊是年度笑話︰「這個所謂越位入球，不是明顯的錯判，VAR的作用應是修正明顯錯判。」漢尼斯認為只要收咧戰踢出今場水平，奪冠不是問題，未來一周他都會睡得好。梅拿則認為今場是全季最佳表現，遺憾未能取三分︰「我們一直都爭勝，只是未能令皮球過白界。我們曾入了一球，但可能越位了半隻腳，下輪必須在主場封王。」

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