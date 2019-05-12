【足球】沙福特城5季內4度升班　碧咸感恩與家人一同見證歷史

曼聯92班與林榮福為股東的沙福特城（Salford City），在附加賽以3︰0擊敗菲爾德（AFC Fylde），近5季有4度升班，首次升上職業聯賽英乙，碧咸、加利尼維利、菲臘尼維利都在溫布萊球場見證歷史。

沙福特城自2014年被新加坡商人林榮福、加利尼維利、菲臘尼維利、畢特、史高斯、傑斯共同收購後，花大量金錢招兵買馬，每季都會大換血。近年沙福特城只有2016/17球季排第4並於附加賽飲恨未能升班，今季他們由蘇超鴨巴甸簽入阿當朗尼（Adam Rooney ），可算早已在全國聯賽（NATIONAL LEAGUE）第一級引入職業聯賽的規模。

沙福特城入球時，加利尼維利（左）舉手慶祝，碧咸相對冷靜。（路透社）

▼班主碧咸見證沙福特城歷史性升班（詳情按圖放大）▼

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1月時碧咸（David Beckham）收購10%的沙福特城（Salford City）股份，與傑斯、加利尼維利、菲臘尼維利、史高斯及畢特共同成為這支球會的股東之一。沙福特城在聯賽最終排第3轉戰附加賽，首圈憑互射12碼勝伊斯特利，得以赴溫布萊球場，與菲爾德一場定勝負。​

沙福特城近5季4度升班。（Getty Images）

沙福特城在8049名球迷見證下，憑Kidderminster Harriers來投的前鋒Emmanuel Dieseruvwe、中堅Carl Piergianni及Touray建功，以3球輕取對手，近5季有4度升班，兼首次升上職業聯賽的英乙。入球時觀眾席成為焦點，加利尼維利、菲臘尼維利都激動不已，碧咸相對冷靜報以笑容，完場後他們步入草地與職球員互相祝賀，碧咸與林榮福有傾有講。

沙福特城升班，碧咸與李榮福笑逐顏開。（路透社）

碧咸賽後表示︰「我們升班了，沙福特城表現出色，為球隊、球員、支持者自豪。我們是球會的一部份，我們與家人一同見證這一刻，是大日子。」至於加利尼維利更稱球迷的數目證明成功︰「5年前沙福特城只有180個球迷，現在累積到數千人入場看升班，難以相信。」