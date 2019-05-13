【英超冠軍戰】利物浦97分創亞軍紀錄　高普：我們會捲土重來

利物浦以97分奪亞，在英超聯賽功虧一簣，領隊高普（Jurgen Klopp）賽後祝賀曼城奪冠，他無奈道：「我們已用盡一切辦法，令曼城的衛冕之路充滿困難，可惜依然不足夠。我為球員感到自豪。」 紅軍首個英超冠軍仍要繼續等待，然而高普揚言：「今季只是個開始，我們將捲土重來」。

書寫自己的歷史

高普讚揚紅軍球員表現：「他們全季的表現非常神奇。今天的處境奇怪，我們領先1：0之前一路很好，之後發生的事情很清楚了。你不能告訴人們冷靜下來，當時（利物浦球隊慶祝白禮頓入球）所有人也很震驚，但狼隊就在這兒，我們必須戰鬥。最終我們射入兩球，保持清白之軀，那不錯卻不是我們想要的。」

「明顯地，我們需要繼續努力工作，曼城也是一樣。今個星期我們的目標是拿97分，我們做到了，這是別具意義的。我們希望書寫自己的歷史新一頁，並且做到了。」他加盟後一直強調，要求陣中球員努力寫下球隊輝煌歷史新一頁，甚至要求陣中求員出場比賽前，不准觸摸晏菲路球員通道末端的「This is Anfield」牌子，新一代所欠缺的，是一隻重量級獎盃，即使失落英超冠軍，球季仍未完結，歐聯決賽一戰再次等待着他們。

文尼對狼隊梅開二度，可惜仍不足以把英超冠軍獎盃帶回利物浦。（美聯社）

高普失望之餘，自言球隊下季將捲土重來。（Getty Images）

「今天感覺不太好，但我們有很多時間預備3星期後一場重要賽事。」

歐聯冠軍或可成今季紅軍卓越表現的「安慰獎」，高普讚揚：「除艾利臣外，球隊成員全是上季已在陣。球隊多方面均較去年有長足進步，艾利臣確有重大幫助，但大家也進步良多。」

「今季是個特別的球季，甚至較我執教多蒙特贏得德甲冠軍時表現更優秀，當然我們不能忽視有一支球隊較我們更好。」運氣是冠軍球隊必不可少，紅軍今季有幸運時刻，也有不太幸運之時：「某些時刻，我們明顯有運，曼城也是一樣。對曼城我們欠運，但對愛華頓最後一秒才入球，對紐卡素尾段的入球，其實也可以打和。」

利物浦球迷全力支持愛隊。（Getty Images）

只是個開始

遭遇挫折，高普並未氣餒，「今季非常漫長而艱辛，你必須處理一些挫折。我們一直保持競爭力，因為我們進迫曼城，他們才得到那麼多分數。他們兩年取得198分，那是非常傑出的。我們踏出了一大步，但那只是第一步。經常在一個好年之後，我們失去主力球員，我們不會再讓這件事情發生，我們會捲土重來。」