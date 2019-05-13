【亞協盃】傑志抵台備戰遇輕微地震　黃洋：最兵源緊拙的一次

港超球隊傑志周三（15日）晚將作客台北田徑場，在亞協盃I組第四輪分組賽，跟台灣代表航源交手。縱使「藍鳥」受傷兵問題困擾，僅得17名球員訪台，隊長黃洋仍望繼去年11月東亞足球錦標賽外圍賽後，於台灣展現出香港足球的實力，助傑志全取3分。 香港01記者袁志浩 台北直擊

傑志大軍今早10時從香港出發，花大約兩小時飛抵台灣桃園機場，再乘旅遊巴前往台北市中心的下榻酒店，經安頓及午飯後於下午4時前往迎風河濱公園球場，展開抵埗後的首課操練。

台北今日下午氣溫最高達攝氏32度，濕度亦達82%，「藍鳥」在仿真草場下練習，隊長黃洋指天氣雖然較香港熱，但環境甚為球員熟悉，形容訓練情況與香港相差無幾。

雖然台北天氣較香港熱，但傑志球員操練期間仍神情輕鬆。（袁志浩攝）

操練期間台灣雖發生輕微地震，但由於位置跟台北有一段距離，傑志球員未感震動，如常練習。（袁志浩攝）

台灣發地震警報 傑志職球員電話逐個響

操練期間傑志職球員行李內的電話一度全數響起，原來台灣下午約5時發生黎克特制4.9級地震，地震震央位於宜蘭近海，令台灣當局向民眾發放地震警報。雖然台北市預估有3級震感，但最終台灣中央氣象局測定，台北市區震度僅為1級。

「藍鳥」眾球員大都未有感到任何震動，如常操練，內容主要以輕鬆遊戲及傳球走位為主，讓球員在舟車勞頓後輕舒腳頭。

隊長黃洋（中）希望帶領傑志取得勝利。（袁志浩攝）

港足去年11月曾赴台北出戰東亞錦外圍賽，最終更贏得決賽周入場券，當時港隊操練的正是同一球場，身任港足隊長的傑志中場黃洋坦言，重臨舊地的確勾起部份回憶。即使相對晉級壓力較小，今仗仍望全取三分，並好好享受比賽，「香港足球實力在台灣之上，雖然世界排名較對方低，但無論在球會或代表隊，都絕對不想輸，這是基本要求。」

傑志教練團為球員安排小遊戲，隊長黃洋及費蘭度等均樂在其中。（袁志浩攝）

作客大軍僅得17名球員 黃洋望困境中以身作則

「藍鳥」近期有前鋒盧卡斯、中村祐人及泰迪受傷，加上中堅李毅凱停賽，令是次作客大軍只得17名球員。

黃洋稱這或許是出外比賽最兵源緊絀的一次，但強調「季尾多傷患」屬正常現象，「相信陣容跟主場比賽時差不多，大家作為職業球員，亦清晰球隊身處的環境，知道什麼結果才是對自己及球會最有利。」他強調在此困境下，自己會繼續以身作則，向隊友展示應有的比賽及練習態度。

休戰近一個月的列斯奧雖仍有傷在身，亦有跟隨大軍練習，但朱志光指其狀態未足。（袁志浩攝）