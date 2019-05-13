【英超】共患難不可共富貴　白禮頓護級成功　領隊曉頓無得留低

實力平平的白禮頓，以第十七名完成球季，成功護級也許已達不少球迷心目中的最低標準。然而球會管理層並不作如是想，球隊下半季戰績差劣，令他們在聯賽煞科戰翌日宣布辭退執教4年半的主帥曉頓（Chris Hughton）。

白禮頓發表聲明，即時解僱曉頓，他的左右手特勒洛普（Paul Trollope）和一隊教練尼雲（Paul Nevin）也同時離隊。

球會主席布魯姆（Tony Bloom）在聲明中首先感謝曉頓貢獻：「基斯（曉頓名字）過去4年半以來工作表現出色，他首先把球會穩定下來，然後隨即在首個執教的完整球季晉身升班附加賽，再帶領球隊首次升上英超聯賽，並連續兩季護級成功。」



可是他直認遇到球會主席生涯其中一個最困難的決定：「我們在下半季苦苦掙扎，我必須為此作出決定。我們在23場英超聯賽只得3場勝仗，護級形勢一度岌岌可危。加上在那段期間的表現，我認為目前是時候要作出改變。」

白禮頓辭退主帥曉頓。（Getty Images）

白禮頓成功護級，球員也收貨，可惜球會主席仍是不滿意。（Getty Images）

布魯姆揚言，即使曉頓離任，他依然是職員和球迷眼中球會歷來其中一位最優秀和受尊敬的領隊，並代表球會上下所有人祝願他和兩名非常勤奮的左右手將來取得成功，「Amex（白禮頓主場暱稱）會永遠歡迎他們，並一直以熱情想念他們的美好。」

下半季白禮頓表現的確未如理想。（Getty Images）

共富貴，不可共患難？

白禮頓辭退曉頓，難免令人有「可共富貴，不可共患難」之感。上季他帶領球隊以第15名完成球隊史上首個英超賽季，更當選二月份英超最佳領隊，是首位黑人主帥有此成就。今季下半季表現的確有所滑落，可是球隊班底本身甚弱，令人有點「巧婦難為無米炊」的感覺。此外他亦帶領球隊晉身足總盃四強，面對曼城也只以一球落敗。

曉頓被炒另一爭議，是英超聯以至英格蘭職業聯賽中，他是其中一位極少數有色人種或少數族裔領隊。足球反種族歧視Kick It Out組織發言人唐辛（Troy Townsend）便對白禮頓此舉大表不滿。曉頓離任後，英超聯賽只剩下狼隊主帥紐奴一人為有色人種領隊，英冠自西布朗爭議聲中辭退賓倫摩亞（Darren Moore）後，目前沒有任何一位黑人、亞洲或少數族裔領隊。

曉頓在2017/18球季當選二月份英超最佳領隊，是首位黑人主帥有此成就。（英超賽會網頁）

史雲斯主帥接任大熱

英國博彩公司已為白禮頓下任主帥開出賠率，現年43歲的史雲斯領隊樸達（Graham Potter）為接任大熱門。他今季帶領剛降落英冠的史雲斯得到第十名，不過據悉因他在有限預算之下，球隊依然表現不俗而被關注。

預備帶領英格蘭出戰女子世界盃的菲臘尼維利和曼城助理領隊阿迪達（Mikel Arteta），亦為接任熱門人選。