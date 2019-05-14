【足球．轉會消息】施丹容不下巴利　傳皇馬洽熱刺商外借

2013年皇馬以1億歐元從熱刺帶走加里夫巴利（Gareth Bale），刷新C朗拿度的全球最高轉會費紀錄，身價之高令人嘩然。 6年過後，仍只有29歲的威爾斯球星竟淪為人球，屢次傳出皇馬求售的消息；不知是否身價太高難以找到買家，最新消息再傳銀河艦隊主動找熱刺並提議借出巴利。

球季步入尾聲，轉會傳言滿天飛。盛傳夏薩特在歐霸決賽後公布加盟皇馬、普巴離開曼聯、馬體會射手基沙文今次「真的」加盟巴塞，已算不上是「新聞」。更加驚人或意想不到的，好戲在後頭。

1. 加里夫巴利回熱刺？

皇馬主帥施丹不喜歡巴利，幾乎人所共知。可是他轉會費和人工極高，根本上已是「有價無市」。皇馬對待29歲的巴利，有如足球經理人（FM）遊戲去到季尾，玩家無所不用其極亟欲放走陣中高薪邊緣球員一樣，四處提出折讓價放售，卻一直乏人問津。

之前傳過曼聯、近日再傳祖雲達斯，一直只聞樓梯響，最過份還是傳巴利回歸熱刺。剛起好新球場的熱刺，已連續兩個轉會窗沒有買人，何來資金收購巴利？消息指皇馬主動向熱刺建議，以1000萬英鎊費用外借巴利，熱刺更只需付出巴利60萬英鎊稅前周薪的一半，即可帶回巴利。

暫時未知熱刺對皇馬的建議意下為何，不過巴黎聖日耳門或出手助銀河艦隊解決窘況，有消息指PSG一次過出2.1億歐元「打包」巴利、艾斯高（Isco）和卻奧斯（Toni Kroos）皇馬三子。

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拿華斯連續三年為皇馬贏得歐聯冠軍，仍要慘吃無情雞。（Getty Images）

2. 拿華斯不在皇馬下季計劃

上季為皇馬贏得第13次歐聯冠軍後，主帥施丹離隊。功勳門將基羅拿華斯（Keylor Navas）隨高圖爾斯的到來被貶後備。可是銀河艦隊戰績不濟，3月中施丹華麗轉身歸隊執教，擺明不喜歡高圖爾斯的法國人，並重新以拿華斯出任正選。

當外間以為高價來投的高圖爾斯，在施丹復任主帥後定必「無運行」勢被賣走，《馬卡報》卻爆出皇馬棄用拿華斯的消息。皇馬董事局決定力保高圖爾斯，令拿華斯無得留低，消息更由施丹上周親口告訴拿華斯，令渴望下季搶回正選龍門席位的拿華斯非常失望。

巴塞竟傳出或將中場布斯基斯賣到中超。（Getty Images）

3. 巴塞賣布斯基斯去中國？

「地上最強」巴塞歐聯四強遭利物浦驚天大逆轉，並連續兩屆以同一方式被踢出局，令球會管理層震怒，連日傳出球隊大清洗的消息，1.46億英鎊身價的古天奴首當其衝，馬爾甘、拿傑迪錫、烏姆迪迪均在清洗對象之列。西班牙體育網媒《每日入球》（Diario Gol）甚至爆出防守中場布斯基斯，必要時會被賣到中超的消息。

據悉陣中主力美斯、蘇亞雷斯和碧基全部反對有關決定，布斯基斯本人亦表明，除非會方管理層逼令他離開巴塞，否則不會接受這樣的安排。即使踢相同位置的阿積士新星法蘭基迪莊來投在即，以布斯基斯的重要性，巴塞應不會隨便放他走。

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