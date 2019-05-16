【乒乓球】黃鎮廷何鈞傑世巡賽香港站力爭衛冕：目標就是冠軍！

香港繼去年首次成功主辦國際乒聯巡迴賽後，今年再成功申辦，成為年度中6站世巡賽其中一站。 「一哥」黃鎮廷與拍檔何鈞傑上屆在主場勇挫日本組合摘下男雙金牌，「不會想住『衛冕』，用『爭冠軍』來打，心態會好點。」前者直言要再於主場觀眾前封王。

世巡賽香港站將在6月4至9日假伊利沙伯體育館上演，去年黃鎮廷與何鈞傑以3：0擊敗日本組合，勇奪賽事中港隊的唯一金牌。

今年3月在卡塔爾公開賽男雙封王的二人信心大增，雖於4月布達佩斯世乒賽8強止步，阿廷坦言信心不受影響：「卡塔爾後我們信心增強了，雖然在世乒賽8強不敵中國，但都發揮到自己特點，這方面還可進步，返回主場會更有信心。」

上屆冠軍黃鎮廷與何鈞傑，力爭衛冕男雙金牌。（葉詩敏攝）

女單世界排名第11的杜凱琹，對混雙爭牌抱有信心。（葉詩敏攝）

二人是港隊爭金希望，他笑謂用「爭冠軍」代替「衛冕」會少點壓力，「目標就是冠軍！」看向在旁較寡言的何鈞傑，「我們拍檔來的嘛。」

鎖定衛冕的二人同時要兼顧男單和混雙戰線，目前男單世界排名18的黃鎮廷，與杜凱琹在去年12月國際乒聯巡迴賽總決賽贏得首次設項的混雙冠軍，今次重返主場更想在香港觀眾支持下奪牌，後者坦言：「混雙一向成績較好，因此較抱有期望，我們在世界賽也發揮得不錯。」

黃鎮廷今午在頒獎典禮上向恒生乒乓球學校學童頒發獎項。（葉詩敏攝）

黃鎮廷杜凱琹列混雙頭號種子

雖然勁旅中國隊未有派出最強陣應戰，世界排名前5的混雙組合均未有參戰，「黃杜配」以世界排名第6名列頭號種子，阿廷坦言不能掉以輕心。

至於本賽事混雙3號種子的李皓晴，與拍檔何鈞傑在布達佩斯世乒賽8強止步，皓晴表示首次在主場出戰世巡賽混雙賽事，期望能發揮得更好。女單方面，她表示要為2020年東京奧運積極搶分：「要盡可能打得前一點，團體現在排世界第5，如果能打入前4，對來年的東京奧運資格賽抽籤排位會較有利。」

剛在4月首為港出戰世乒賽的蘇致（中）獲頒2018最佳球員。（葉詩敏攝）

世界乒乓球巡迴賽香港站 日期：2019年6月4至9日 地點：灣仔伊利沙伯體育館