【曼聯】碧咸爆費Sir逼他在溫布萊剃光頭　恩師成功全賴擁抱轉變

曼聯三冠王20周年，有份為紅魔寫下球會史上最光輝一頁的「萬人迷」碧咸（David Beckham），大爆恩師費格遜（Sir Alex Ferguson）成功的秘訣。 一直喜愛獨特髮型的他，至今難忘費Sir勒令他把雞冠頭剷掉一幕，「而且還是在溫布萊球場內呢」。

碧咸接受Otro訪問時，說起自己由7、8歲開始已渴望擁有獨一無二的髮型，「看起來跟我的伙伴截然不同」，當記者打斷他說費Sir曾要他剃光頭，他立即幽默地說，「還是在溫布萊呢！」

他指出，費Sir對球員十分嚴格，由髮型、衣着到球鞋必須跟足傳統，不可標奇立異。偏偏碧咸喜愛不同造型，他清楚記得2000年慈善盾（即現在的社區盾）對車路士前這一幕：「我行入更衣室，他看不到我，我太害怕了一直不敢讓他看到。」

「（剪新髮型後）之前一日的操練我室戴上冷帽，訓練時戴上冷帽，之後回酒店時戴上冷帽，晚餐時戴上冷帽，吃早餐也是戴上冷帽，坐隊巴入球場仍是戴上冷帽。」

碧咸自爆剪新髮型後一直戴上冷帽，不敢被費Sir看到。（資料圖片：Getty Images）

2000年慈善盾曼聯對車路士，碧咸以光頭造型示人。（資料圖片：Getty Images）

永遠由領隊話事！

近20年過去，他清楚記得：「當我預備好出場比賽，把冷帽脫下來，然後他說：『立即去剷掉它』。」

「我咯咯地笑，他再說：『不，我是認真的。立即去剷掉它。』於是我找到一個剷子，在溫布萊球場內剃光頭髮。」回看那場比賽的照片，髮型總是一絲不苟的碧咸，那個「光頭裝」果然不若平時光滑，近鏡看仔細甚至有點「巖巖嶄嶄」。

曼聯更衣室內，費Sir的威嚴無可撼動，他坦言，「永遠由領隊話事！（Manager always rules.）」

當日比賽車路士2：0勝出，到該季尾聲碧咸終在英格蘭國家隊的比賽中展示他的雞冠頭髮型。他認為如果換轉是今天，便不會出現上述緊張一幕，「現在雞冠頭、頸項有紋身或穿有顏色的球靴比以往普通多了。」

到季尾碧咸終於在代表英格蘭的比賽以雞冠頭髮型示人。（資料圖片：Getty Images）

碧咸：費Sir成功在於永遠擁抱轉變

跟隨恩師身邊多年，他認為費格遜一直能夠保持成功的秘訣，在於擁抱轉變，「他時刻有能力作出改變，改變能夠令球隊一直進步。簡察斯基、恩斯、曉士是曼聯史上其中三位最成功的球員，但當他認為傑斯、史高斯和我等小將是時候上一隊，他便一口氣把他們賣走。」

「他對我也是一樣，時候到了便放手。那的確是相當無情，正因如此，他才會這麼偉大、這麼成功。」碧咸心服口服地說。

5月26日曼聯三冠王20周年當天，碧咸和一眾昔日隊友將重聚奧脫福踢紀念賽，並由費Sir出山親自督師，萬人迷當日一知道消息立即答允出席，並急不及待與恩師再度合作。

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碧咸髮型變變變（按圖放大）

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