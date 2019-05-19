【港超聯】大埔主場挫夢想圓滿落幕　李志堅：去留視乎球隊方向

等待17年，和富大埔終贏得球會史上首個頂級聯賽冠軍，除成為近56年來首支奪得頂級聯賽冠軍的地區球隊，更打破近年由傑志及東方龍獅的壟斷局面，讓港超年代首度「藍天變綠地」。 今日（19日）港超聯煞科戰由大埔主場迎戰夢想，「綠戰士」賽後正式高舉港超冠軍獎盃，這場比賽吸引2,088名觀眾入場親眼見證歷史。大埔主席蔡尚圻肯定球隊下季會續戰港超，但主教練李志堅仍需考慮去向。 攝影：李澤彤、袁志浩

大埔雖於上輪作客富力R&F提早鎖定冠軍，但頒獎禮仍需待返回主場的最後一戰舉行，大埔職球員及球迷早已為「冠軍派對」準備，向入場球迷免費派發冠軍海報及紋身印水紙，球迷於半場前更可與港超聯獎盃拍照留念。

大埔球迷與港超聯獎盃拍照留念。（袁志浩攝）

炎熱天氣無阻大埔球迷入場支持愛隊的熱情，全場爆滿。（袁志浩攝）

球員染綠髮出戰 大埔主場取勝劃完美句號

縱使天文台今午發出酷熱警告，下午大埔氣溫一度高達攝氏33度，但仍無阻約2,000名球迷進場，坐滿大埔運動場主看台，部份觀眾更需要站立於最後一排觀賽。球迷在全隊進場時不斷高唱「Champione」，氣氛熾熱。因隊長黃威停賽，大埔這仗由足球先生大熱伊高沙托尼暫代隊長一職，同時派出巴西外援杜度、利馬及勞高，另外楊賜麟、唐道碧與鍾偉強等亦正選亮相。「綠戰士」多位球員皆染得一頭綠髮應戰，賽前除伊高沙托尼獲頒港超4月及5月份最佳球員外，全軍更先與球迷大合照。

今季港超聯賽最後一戰，大埔主場3：1勝夢想，完美封王。（袁志浩攝）

「綠戰士」開賽10分鐘先開紀錄，大埔球員禁區外射門省中人後，門前的馮慶燁快射破網，雖旁證一度舉旗示意越位，但主球證羅碧芝確定後傳者為夢想球員後，判入球有效，大埔領先1：0。

伊高沙托尼上半場多次邊路連過幾關，盡顯個人技術，引得現場球迷起哄。不過夢想於完半場前由馬高斯接應林衍廷長傳飛頂入網，助球隊半場踢成1：1平手。

後備入替的艾華度77分鐘乘「手榴彈」戰術建功，加上辛祖完場前埋齋，最終大埔主場以3：1擊敗夢想，為今季奪冠之旅圓滿落幕，並由隊長黃威高舉港超聯冠軍獎盃。

辛祖為大埔攻入「埋齋」一球。（李澤彤攝）

大埔主席蔡尚圻：來季已有班底

大埔主教練李志堅早前險勝富力後曾指，球隊下季前途及組軍方向仍未明朗，大埔主席蔡尚圻今日肯定來季大埔會續戰港超，但組軍及班費仍未有最後定案，「自己有數個想法，還在跟贊助商及各方夥伴開會。」

外界盛傳大埔或有多位主力離隊他投，問及應如何維持實力以衛冕港超，蔡尚圻回應指：「球員去留一定會有，但來季已經有班底，部份外援亦會留效，其他正在相討合約中，不方便透露太多。」

相信關於大埔來季組軍，球迷最關心的必然是主將伊高沙托尼的去向。（袁志浩攝）

李志堅去向視乎球會方向 望亞洲賽走得更遠

有傳媒問及蔡尚圻是否有信心留下主帥李志堅，蔡尚圻稱兩人會共同進退，「如果他不再幫助我，我便不會搞下去。由我入主大埔開始，他已經在球隊之中，這裏是我跟他一起建立的，兩人已成一個整體，很難說那個更重要。」

至於李志堅則指，去向關鍵是大埔未來目標會否想走得更遠，「今季已贏得聯賽冠軍，但亞協盃發現跟4.25（朝鮮球隊）仍有距離，下季會踢亞冠盃外圍賽，肯定有些地方需要改進。自己想挑戰更多，球員亦一定希望繼續贏，所以球會未來方針是什麼很重要，首先要大家的想法一致。」

大埔6月份仍會有兩場亞協盃分組賽賽事，堅sir指會先專注賽事，但會盡快就去向下決定。

大埔主帥李志堅明言，他會否留隊視乎球隊發展方向。（袁志浩攝）

大埔港超聯完美封王圖輯（按圖放大）