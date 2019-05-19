【港超聯】伊高沙托尼離場如道別　大埔勝利巡遊逾兩百人圍觀

大埔歷史性捧走港超聯賽冠軍，來季若求衛冕，面隊多支勁旅夾擊外，仍需留住隊內一眾主力。除主教練李志堅去向未明，陣中如前鋒伊高沙托尼、隊長黃威及中場陳肇鈞，均未有明確答應留隊，「綠戰士」下季會否面目全非？

大埔今日（19日）擊敗夢想FC，正式在主場大埔運動場捧走冠軍獎盃，全隊即於下午約5時半開始，在大埔區內作勝利巴士巡遊。球隊由大埔運動場出發，途經大埔超級城及區內多個大型屋苑，並以大埔社區中心為終點。巡遊期間沿途可見不少大埔街坊對球隊行「注目禮」，亦有球迷趕到途經街道旁，向球員揮手示意及拍照。

大埔於煞科戰後於區內舉行勝利巡遊，獲過百人圍觀及向球員索取簽名。（李澤彤攝）

伊高沙托尼被換離場時，先後跟隊友及李志堅擁抱，再手按隊徽向球迷致謝，甚有道別的味道。（袁志浩攝）

伊高談前途三緘其口

大埔中途於大埔超級城稍作停留，多名球員下車向區內球迷派發海報及簽名，引來近兩百名球迷圍觀。當中人氣最高的自然是主將伊高沙托尼，此子面對球迷有求必應，滿足所有要求。伊高今季表現對大埔舉足輕重，全季攻入12球並交出雙位數字的助攻，絕殺冠忠南區一球更含金量極高。

不過，有傳這位射手季後或會離隊，他於比賽期間被換走時獲隊友逐一上前擁抱，並高舉雙手向球迷致謝，似乎有點道別意味，可是這位巴西鋒將賽後依舊三緘其口：「我現在不會討論這件事，先享受這開心的時刻，接下來數日我便會為未來下決定。」

親手助大埔高舉冠軍獎盃的隊長黃威，揚言是時候外闖，挑戰自己。（李澤彤攝）

早年錯失外闖良機 黃威：挑戰自己

至於由李志堅一手提攜的大埔隊長黃威，賽後坦言早年曾有機會外闖，但當時希望先於香港達到一定成就，現時贏得聯賽冠軍，似乎是時候再圓未了的夢：「踢這麼久當然想挑戰自己，當初拒絕是希望逐步來，但今季完結後想出去闖一闖，看看有沒有這樣的機會。」黃威透露上半季後曾獲本地球會接觸，惟仍未有大陸或外地球會提供合約：「現在27歲仍不闖，還待甚麼時候？外闖仍會視乎自己能力，不會想去歐洲這麼浮誇，但可以的話，想嘗試到亞洲頂級聯賽，希望有此機會。」

陳肇鈞（中）今季由東方龍獅來投，即協助大埔贏得聯賽冠軍，惟他坦言來季未必留效。（袁志浩攝）

陳肇鈞望籍表現入選港足

另一位大埔中場陳肇鈞則對今季個人表現未盡滿意，尤以防守及體力為主：「今季讓球迷看見我的入球能力，但攔截等似乎在南區時做得更好，可能是位置變動令自己有些鬆散。」談及來季個人動向，這位港將指自己「有球會搵」，但仍未決定是否留效，因而不方便透露詳情：「我踢波很講求心情及感覺，絕非由教練或老闆影響決定，而是看球隊是否適合自己。大埔絕對適合，但是否有更合適的地方？這仍有待決定。」

Phiilp憑出色表現，今季有望當選香港足球明星選舉最佳中場獎項，他同時寄望可獲新任港足主帥麥栢倫認同：「下年無論踢那一隊，都會全力表現自己。且看港隊教練如何選人，市面上仍有很多入籍兵，競爭相當大，還是順其自然吧。」