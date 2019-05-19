【港超聯】王振鵬被逐　傑志吞東方兩蛋　七人賽四強止步

兩季前的港超煞科日上演「爭標終極戰」，東方龍獅與傑志在旺角大球場直接爭標，令港超聯首次全院滿座。 兩季過去，兩軍今季演出都不復水準，今日（19日）再於煞科日演「東傑大戰」也變成例行公事，最終傑志在大部份時間少踢一人下，淨吞東方兩蛋，與足總盃決賽對手冠忠南區齊齊輸波。

傑志今日雖有射手盧卡斯復出，但4分鐘已因艾里奧一記「自殺式回傳」，王振鵬被迫出迎時在禁區外犯手球，領紅被逐。

多踢一人的東方龍獅完半場前先有李康廉打開紀錄，換邊後再有笠臣建功鎖定2：0勝局。傑志吃下敗仗後，以32分第4名完成聯賽，是自2008至09球季以來的最低排名，至於東方則以第5名畢業。

港超聯煞科戰，傑志0：2不敵東方。（傑志提供）

黃洋：有信心奪足總盃

出任隊長的黃洋坦言，今仗很多事都始料未及：「一開賽已踢少一個，明白整場比賽都會十分困難，尤其大部分球員都踢完周中的亞協盃，難免疲勞，可以做的就是做好防守，疲態下失兩球，但我們已盡力。」

他指出這場比賽仍有價值，尤其在大球場作賽，可幫助備戰足總盃決賽。傑志下周末與冠忠南區爭奪足總盃，黃洋亦有信心繼高級組銀牌後再奪一盃，成為本土雙冠王：「我們入到決賽，經驗及拿錦標次數都多，有這能力和自信，也有強者氣質爭冠軍，希望將足總盃獻給支持我們整季的球迷。」

安永佳認為，出戰七人賽的傑志能晉身盃賽四強已值得驕傲。（傑志提供）

傑志出戰國際七人賽4強止步 安永佳：已值得驕傲

傑志同時參加一連三日在香港足球會舉行的香港國際七人足球賽，除羅拔及金東進外，其餘球員主要為年輕小將，包括播磨浩謙、于楊、史雲斯頓，及在美國留學的香港U23代表安永佳。傑志昨日在分組賽，先後對阿士東維拉及李斯特城，兩仗都憑安永佳入球賽和對手，再由羅拔建功，以1：0擊敗新加坡木球會，次名打入盃賽8強。今日在盃賽8強對狼隊，再由于楊及羅拔各建一功，2：1擊敗對手，但到4強則以0：2不敵紐卡素止步。

安永佳賽後稱，遭紐卡素把握後防失誤而落敗，認為若解圍時更清脆或有機會透過反擊取得入球，「整體而言，打入了盃賽4強，已值得我們驕傲。」他又笑言，自己由11歲開始已效力傑志，再披「藍鳥」戰衣自感高興：「我對傑志一向忠誠，傑志在我的足球路上幫了我很多，對我而言，這是一家很特別的球會。」