【學界高球賽】因天雨腰斬大會或補辦賽事　培正藉高爾夫施教

第二屆中學校際高爾夫球比賽今日（20）於粉嶺高球場舉行，可惜戰至比賽尾段天公不造美，既下大雨亦有雷暴，令賽會不得不腰斬賽事，現正考慮擇日再賽。 中五生沈思行是首屆賽事冠軍，力爭衛冕的他今日發揮不俗，但仍難敵天氣，無緣完成賽事。沈思行就讀的培正中學，近年培育出不少學界高爾夫球手，亦是去年甲組隊際盃冠軍得主。成功非一朝一夕，培正由小學階段已開始培養高爾夫球手。

今日中午天文台發出雷暴警告，加上比賽尾段現場下雨又行雷，令賽會宣佈腰斬賽事。衛冕冠軍沈思行僅差3個洞便完成賽事，表現不俗的他大有機會再為學校爭光，得知賽事腰斬的消息後，他冷靜回應：「天氣大家都未能控制，我們都希望藉此比賽吸收經驗，未能完成賽事當然有點可惜。」

因天氣關係，沈思行僅能打至第15洞。（俆焌然攝）

沈思行今日發揮不俗，有望挑戰衛冕。（俆焌然攝）

高球年資接近10年 沈思行實力不凡

沈思行年紀輕輕，但已經對粉嶺高球場相當熟悉，「每個月都有機會來這裏打球，上星期五亦與校隊隊友一起來『試場』。」回想接觸高球的緣起，這名培正中五生認為學校影響相當大，「還記得我小二便開始接觸高球，當時學校（培正小學）剛新建高爾夫球訓練場，我覺得非常有趣，便由小二打至現在。」

鍾靈秀對賽事腰斬感到可惜。（俆焌然攝）

培正推廣高球 盼鍛煉學生堅毅精神

培正中學體育老師鍾靈秀今日亦有到場帶隊，她對賽事腰斬感失望：「今年高爾夫球隊預備充足，頻頻訓練，相信一班學生亦感可惜。」於學校推行高球教育，「Miss鍾」希望證明高球並非如外界所想般，是專屬上流社會的運動，「外界對高球有此謬誤，只不過是因為宣傳較少，我認為透過高球可教導學生堅毅精神，以今日賽事為例，要他們在如此炎熱的天氣比賽四小時，如果學生們沒有耐性、判斷力不足，絕對不能集中比賽。」耐性鍛煉，正正是現今青少年最需要的一課。

雖然因天氣關係腰斬，但各校代表仍拍照留念。（俆焌然攝）

培正中學大力推行高爾夫球，今日派出7名校隊成員出賽。（俆焌然攝）

舊生出錢又出力 支持母校高球發展

能夠在學校發展高球運動，Miss鍾非常感謝一班舊生的支持：「現時我們體育課的高球體驗活動，所用的設備都是由校友饋贈；學校將會在小學天台開設一個高球訓練場，又是校友贊助。近年培正能夠有資源發展高球，這班校友絕對功不可沒。」培正高球隊打算在今個暑假遠赴泰國布吉進行集訓，皆因有校友於當地開辦了高爾夫球度假村，提供場地予師弟妹練習。

左起：培正中學體育老師鍾靈秀、校隊成員劉栢初、外籍高球教練Mr. Woods。（俆焌然攝）

中學校際高爾夫球比賽今年進行至第二屆，今屆已吸引超過18間學校參與，今日天氣雖然不似預期，就算最後未能補辦賽事也好，仍期望下屆學界高球賽能夠辦得更加盛大，培育下一代香港高球運動員。