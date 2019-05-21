【東京奧運】43歲舒素雲天娜中國賽摘銀　勤操練爭8戰奧運

現在提體操活化石，非舒素雲天娜（Oksana Chusovitina）莫屬。這名43歲烏茲別克選手日前在中國世界盃挑戰賽摘銀，她已揚言劍指來年東京奧運全能賽資格。

出生於前蘇聯的舒素雲天娜擅長跳馬，自1992年開始，參加奧運體操比賽；至蘇聯解體後，她成為烏茲別克公民，從此代表該國出賽至1996年，退役後與摔角好手結婚。兩人婚後生活幸福美好，怎料兒子3歲時突然罹患白血病，為籌募醫藥費，她再披戰衣，出征2002年釜山亞運，及後為方便愛兒就醫，更加入德國籍，並在2008年北京奧運中勇奪跳馬銀牌。兒子病情及後受控，卸下經濟重擔的舒素雲天娜，在2012年倫敦奧運後一度告別賽場，及後她重返烏茲別克代表隊。

舒素雲天娜（左）比金牌的虞琳敏年長27歲。（舒素雲天娜IG）

日前的中國體操世界盃挑戰賽，由於賽事未能換取奧運積分，最著名的外國選手已數舒素雲天娜。這名43歲選手在跳馬預賽驚險晉級，決賽兩跳沒有失手，只因難度不足，以0.3分不及中國小將虞琳敏，後者以14.625分摘金。指甲塗上紅及綠色的她劍指東京奧運，由於烏茲別克的體操個人項目競爭激烈，她將於10月的斯圖加特世界錦標賽暨奧運資格賽力爭全能賽資格，希望第8度出戰奧運，「我愛體操，在訓練中充滿樂趣。每天3小時訓練助我保持健康。」

舒素雲天娜在6月生日，若取得資格，東京奧運時她將以44歲高齡參與。