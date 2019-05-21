【港足】夏志明意外落選港隊名單　陳文俊為足總澄清

冠忠南區今季港超聯以季軍衝線，追平球會港超年代的最佳聯賽排名，同時闖入足總盃決賽，今周六（25日）將會跟衛冕的傑志爭冠，球隊今晚（21日）於香港仔一間酒樓舉辦答謝宴，管理層、贊助商、職球員及青年軍等皆有出席，席上前鋒夏志明為其落選港足最新初選名單一事作出回應。

港足新主帥麥柏倫昨日公布其上任後首份初選名單，當中以11個入球成為今季本土神射手的夏志明意外落選，南區主席陳文俊昨晚曾在社交網絡指「子彈」是以「私人理由退出」，他稱自己「只是替足總講公道說話」，並補充：「港隊有選他，但他有原因未能效力。」

夏志明其後回應傳媒查問，則未有透露實際原因，但強調絕非「退出」，「我仍很想踢港隊，但若香港隊跟球會可提早溝通會更好。沒有辨法，唯有等待下一場，自己亦希望認識新主帥的理念。」

陳文俊指要為足總澄清，透露港足原先曾徵召夏志明。（袁志浩攝）

南區於港隊公布最新名單翌日舉行答謝宴，前鋒夏志明為落選港隊解畫。（袁志浩攝）

夏志明祝福新帥旗開得勝 望9月世盃外再獲徵召

港隊是次名單徵召多位年輕前鋒，「子彈」讚揚孫銘謙及陳廣豪等球員今季表現出色，認為麥柏倫挑選年青球員的決定正確，「阿謙（謝德謙）亦有數次未能入選，有時需要給予年青人機會，否則港隊未來會很黑暗。這只是場友賽，希望下季能維持狀態，9月世界盃外圍賽時可再獲徵召。」

這位26歲港將同時祝福新主帥好運，寄望其領軍「處子戰」可順利獲勝。

冠忠南區會長黃良柏承認，將競逐來屆足總球會聯繫董事一職。（袁志浩攝）

南區來季選用旺角場 黃良柏競逐足總董事

南區主場香港仔運動場6月起將會封場維修，直至明年3月重開，陳文俊指球隊會選擇旺角大球場為來季主場，因符合較經濟效益，「我們有些數據，南區在旺角場比賽的入場人數，其實不比主場差。很想維持地區的延續性，但南區沒有其他球場選擇。」

另外，足總董事下季進行換屆，冠忠南區會長黃良柏承認，已入紙競逐球會聯繫董事，「跟貝生（貝鈞奇）是老街坊，獲他推薦入局。暫時仍未想目標及政綱，希望跟貝生一起推動港足，若當選會跟前輩學習，為區隊爭取更多支持。」