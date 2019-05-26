【田徑】林安琪呂麗瑤中華台北賽穿金戴銀　俞雅欣今鬥跳遠

香港女子百米飛人林安琪的大勇狀態停不了。繼上月於亞洲錦標賽打破塵封24年的香港紀錄後，周六（5月25日）又於中華台北田徑公開賽奪得女子100米冠軍。

港隊精銳盡出角逐中華台北公開賽，上月以11.62秒打破香港女子100米紀錄的林安琪今天登場，初賽輕鬆跑出11.93秒，首名晉級。來到晚上決賽，她以11.86秒力壓菲律賓的凱拉理查森及泰國的帕迪克封后，後兩者的成績為11.89秒及11.90秒。女隊除了林安琪，尚有「欄后」呂麗瑤踏上頒獎台，她於女子100米跨欄以13.46秒摘銀，不敵跑出13.22秒的日本選手紫村仁美，季軍則為中華台北的謝喜恩，時間為13.49秒。

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林安琪（中）於中華台北公開賽奪女子100米冠軍。（田總facebook）

影片：林安琪出戰決賽摘金

呂麗瑤（上排左）奪女子100米跨欄銀牌。（田總facebook）

至於其他港將戰績，吳家鋒出戰男子100米決賽，以10.46秒列第6，陳仲泓及梅政揚於男子110米跨欄分列第4及第5，余顯華排男子3000米障礙賽第4，謝孟芝以11.50米列女子三級跳第9。

影片：呂麗瑤出戰決賽奪銀

周日（26日）賽事，陳銘泰與亞錦賽季軍俞雅欣將於男、女子跳遠登場，鄧伊程出戰女子跳高，陳嘉駿角逐男子400米跨欄，陳胤霖及潘幸慧分別參加男、女子200米，林銘堯則於男子標槍惡鬥一眾勁敵。