【甲一女排】CYT力搶國際一局雖敗猶榮　協興3:0輕取屯青

甲一女排聯賽今日揭開序幕，上屆冠軍國際以3：1擊敗升班馬CYT，惟過程並不輕鬆；而頭場去屆季軍協興則以3：0力壓屯青。

CYT主要由青年球員組成，今日縱使不敵衛冕國際，但其發揮相當不錯。（盧翊銘攝）

首輪賽事在北河街體育館上演，由多名具港隊經驗球員組成的國際，迎戰去屆甲二亞軍CYT。國際主力楊秀美先列後備，本以為兩隊實力仍存在差距。惟首局初段，國際領先5：0時CYT領隊兼教練陳紹璣叫暫停。賽事重開後，球隊隨即脫胎換骨，長時間與國際拉成均勢，面對敵方強力殺球亦抵擋得住，更以25：23先取一局。

第2局CYT乘着氣勢，進攻點點開花，取得6：1的夢幻開局。惟國際在中後段扭轉劣勢，終以25：21扳平局分。第3局國際節奏明顯加快，發球多次破壞CYT一傳，並以25：13反超前局數2：1。不過，CYT在第4局再次顯示強勁韌力。落後17：11後，陳sir再一次以暫停調整，扭轉局勢，更追至18平手。雙方之後得分梅花間竹，國際在尾段憑着較少失誤，以25：23、局數3：1結束比賽。

國際隊中有多名港隊經驗者，其攻擊力亦為甲一數一數二的隊伍。（盧翊銘攝）

CTY主要由青年球員組成

觀乎CYT今天的表現，令人眼前一亮。球隊主要由青年球員組成，當中正選兩名攻擊手，更只是中四及中五學生，故不論經驗或技術，CYT無疑較國際遜色。不過，球員們拼勁十足，不放棄任何一個救球機會；多名球員的發球甚具威脅，導致國際難以組織攻勢。

惟CTY陳Sir賽後表示，球隊今日發揮並非特別突出：「賽前有些部署未能做到，但士氣與球員投入程度也非常好。防守未算特別標青，但我曾任香港隊助教，對於國際的風格及節奏都有所掌握，故訓練也有在此特別準備。」

國際3:1擊敗CYT，為衛冕之路打響頭炮。（盧翊銘攝）

CYT今仗特別針對國際接應一傳未算出色的問題，多次打開缺口。陳Sir說：「我們也知道對方一傳在甲一而言未算最高水準，但來回球及攻力實在出眾，所以球隊嘗試利用發球逼使對手犯錯，拉近兩隊得分。」

陳sir指球隊會在攔網及戰術組合再下苦功，而球員對於來回球的應變能力尚有提升空間。始終甲二與甲一水平，落差頗大，但有信心球隊能在整個聯賽保持佳態。

CYT陳Sir賽後表示球員投入程度非常好。（盧翊銘攝）

國際隊長羅可楓亦同意球隊發揮未算理想，特別在防守方面：「整場比賽球隊都有些不集中，而對方亦有針對性部署，導致球隊接傳有所影響。」她直指球隊在接下來的比賽必須改善接傳，以及在比賽盡快進入狀態。

國際的羅可楓表示球隊其後需改善接傳而加強穩定性。（盧翊銘攝）

協興直落3局擊敗屯青

而頭場方面，協興直落3局擊敗屯青。首局協興較快入局，首局大部分時間領先至少5分之下以25：16先取一局。第2局屯青初段發球多次令對方失誤，一度領先6：2，但協興始終較為穩定，終以25：18再下一城。第3局協興雖收起隊長詹穎琳，仍無阻球隊以25：20，局數3：0獲勝。

協興第3局雖收起主力詹穎琳（中），仍無阻球隊局數3：0擊敗屯青。（盧翊銘攝）

協興勝屯青賽事過程（按圖放大）：