【曼聯三冠王20周年紀念賽】史高斯終可上陣搏盡　碧咸瘋狂七旋斬

他們或許老了、胖了、頭髮花白了，一穿上紅魔鬼戰衣，一班退役曼聯戰將還是精神奕奕，在曼聯三冠王20周年紀念賽拼盡全力。 碧咸的七旋斬，史高斯的勇悍攔截和後上射門，約基、蘇斯克查的射術，舒寧咸的頭槌威力，一時間有如帶球迷進入時光隧道，唯一分別，也許是「吹風機」費Sir全程笑咪咪。

這場慈善賽極富心思，曼聯方面盡量還原1999年歐聯決賽陣容：門將舒米高、中堅朗尼莊臣和史譚，兩閘艾雲、加利尼維利，中場碧咸、畢特、布隆基斯，前線「黑雙煞」約基和高爾，陣容唯一不同的，是當年正選上陣的傑斯，因帶領威爾斯國家隊未能出席，由當時因停賽未能上陣的史高斯代替。1999年在後備陣容的菲臘尼維利，則因帶領英格蘭女子國家隊避戰。

拜仁方面陣容也不弱，中堅馬圖斯、迪米捷利斯，中場薜羅拔圖、艾芬堡，前線馬卡爾和艾爾巴。唯門將不見「大猩猩」簡尼，由佐治畢特取代。

碧咸頻頻施展七旋斬妙技。（路透社）

20年前決賽未能上陣，史高斯在紀念賽出盡全力。（路透社）

肥腫難分的高爾，只是象徵式落場，1分鐘後已由現任曼聯主帥蘇斯克查入替。當年紅魔鬼大部分時間落後，至補時階段才靠兩名後備射手舒寧咸和蘇斯克查分別入球反勝，事隔20年，這場慈善賽有截然不同的開局。

甫開賽，紅魔鬼已全力進攻，碧咸頻頻在右路發難，他的傳中約基把握第一時間射門，但被拜仁門將佐治畢特救出，約基立即搶回控球權，布隆基斯左路橫傳，「後備上陣」的蘇斯克查近門輕鬆撞射入網，5分鐘曼聯領前1：0。

狀態仍然不俗的碧咸，多次在右路施展七旋斬妙技，惹得球迷歡呼不斷。史高斯一落場即不斷後上射門和助攻，似乎想彌補20年前無法上陣的失落，可惜不是被對方門將就是守將及時擋走。26分鐘布隆基斯左路傳中，皮球有點在約基身後，但他的射手觸覺猶在，一記精彩卸身窩利抽射破網，為曼聯拉開至2：0。

畢特射入3：0一球。（路透社）

+ 27 + 26 + 25

拜仁要找尋進攻機會並不容易，大好機會均一一被史譚化解。下半場58分鐘搏到盡的史高斯被調離陣，78分鐘沙夏左路傳向禁區頂，後上的畢特射遠柱死角入網，至85分鐘，沙夏近門取得入球，紅魔將比數進一步拉開至4：0。

完場前1分鐘，踢足全球的萬人迷碧咸接應對友傳送殺入禁區，他扭個對手射入，再次在奧脫福取得入球，也協助曼聯在這場紀念賽大勝5：0。

戰果、戰情不同，相同的是，20年後曼聯仍是取得勝利一方。

碧咸為曼聯「埋齋」，非常激動。（路透社）