【甲一女排】Victory惡鬥蘇屋取勝　「發球不理想失誤多」

甲一女排聯賽首輪尾場由去屆亞軍Victory迎戰上屆甲二冠軍蘇屋。與CYT一樣，蘇屋雖為升班馬，但完全毫不怯場，縱使以局數3：1落敗，但過程迫使Victory打得艱辛。

Victory首兩局表現較為理想，球員也顯得非常集中，不會過於急進攻擊反而影響節奏。她們一度遭蘇屋追至僅有3分分差，但球員們也展示出穩定性，終以25：17先拔頭籌。第2局情況與首局非常相似，蘇屋的球員在落後下仍嘗試拉近比分，惜尾段Victory依然發揮穩定，以25：18再取一局。

Victory隊長劉嘉慧認為，球隊今天整體發揮一般，發球更是水準之下。（盧翊銘攝）

縱即Victory終以3:1取勝，但過程艱辛，亦多次遭蘇屋反擊得手。（盧翊銘攝）

雖然首兩局Victory看似贏得輕鬆，但今天其整體發球水準未如人意，多名球員也曾開球落網或出界。更甚的是，球隊在第3局領先24：22，距勝利一步之遙卻有所鬆懈，更令對手追平比分，其後蘇屋「刁時」以26：28扳回一局。

第4局蘇屋乘着氣勢，一度領先1：4，但Victory的球員及時作出調整，尤其在局尾被追平18：18後，抵着壓力連取數分，以25：20，局數3：1取勝。

今仗過程激烈，球員更有多次高難度撲救。（盧翊銘攝）

賽後Victory隊長劉嘉慧認為，球隊整體發揮一般，發球更是水準之下：「今天整場比賽的發球也不理想，多次發失，即使過網對方也容易一傳到位，我們完全低於正常水平；也許與信心有關，一開局已經多次發球失誤（蘇屋首局的首6分，有4分屬對方發球失誤），導致大家在開球時有所忌諱，影響發球質素。」

談到球季目標，嘉慧希望今年至少能打入4強，但現階段首要任務是準備下星期對另一升班球隊CYT的賽事。她補充，球隊兩個自由人均受傷患困擾，今季將無緣復出，故本負責後二的吳希瑜需串演此位置，在接發球方面球隊因而再多加磨練，以適應此變陣。