【電競．校際盃】聖芳濟仁濟二中決賽碰頭　移師數碼港爭冠

「A佢、A埋AD、A塔呀、Nice呀！」今日香港電競館不斷出現這幾句話，歡呼聲亦不絕，證明今天「英雄聯盟校際盃」4強賽事非常激烈。 經過昨日的8強戰，今日由聖芳濟中學、仁濟醫院第二中學、仁濟醫院林百欣中學和元朗區中學合演4強，爭奪進入數碼港電競館的決賽入場券。 「如果可以用真名參賽，我的榮譽感會更高。」聖芳濟中學的譚健明勝出後說；不過另一隊進入決賽的仁濟二中軒仔就反對，他坦言「我覺得自己名字唔好聽」。 攝影：潘思維

「元中隻Jinx三連殺呀！如果唔係隊友多手可以Penta Kill，元朗區中學先領先一局。」

賽評描述現場激戰，元中對聖芳濟一役，第二局雙方打野選手有明顯差距，元中Nunu多次幫「Gank」失敗，浪費了大量時間，相反阿Ming的Taliyah多次落下路「Gank」成功令對方Adc不能正常發育，比賽時間17分鐘，雖然聖芳濟已經有經濟7K的經濟優勢，但是雙方亦打得相當拉扯，直到10分鐘後，聖芳濟的輔助主動開戰，他的Alistar順利格開對方ADC，令隊友安全輸出，聖芳濟一口氣ACE對手，這場團戰亦成了勝負關鍵，聖芳濟追成局數1：1。

晉級決賽的聖芳濟中學全隊成員，（左起）鄭子聰、黃敏充、譚健明、黃子昇、丘均裕。（潘思維攝）

聖芳濟中學隊員，珍惜每一節休息時間討論下場戰術。（潘思維攝）

元朗區中學成員。（潘思維攝）

聖芳濟的同學非常珍惜休息時間，圍圈討論如何應對決勝局，元中的選手區卻非常沉寂，這可能是決勝局的關鍵，第三局開始，聖芳濟中學不論視野優勢和地圖資源優勢都有，再乘着兩場團場以4保1戰術，令ADC放心輸出拿下兩場團戰，最後拿下元中主堡，聖芳濟取得決勝局。

「我們第一場輸Bam&Pick，我們當時意見不一致，但之後場數Ban&Pick都交由朋友處理，這是致勝關鍵。」聖芳濟中路 Anson說，隊長阿Ming就認為今年隊友是最強的，入決賽是實致名歸。

仁濟醫院第二中學的全體成員。（潘思維攝）

仁濟二中的全員都會有隻天線得得B，放在桌上作吉祥物。（潘思維攝）

第二場4強戰由仁濟醫院第二中學和仁濟醫院林百欣中學「內戰」，兩隊實力有差距，第一場由仁濟第二中輕鬆取勝，第二場開始Ban&Pick林百欣中學竟然「Troll ban」Temoo，這舉動令二中的上路選手軒仔非常不滿：「這樣做根本不尊重比賽，他們因第一場輸了就沒有再認真應對賽事，如果我們輸了第一局，一定像聖芳濟一樣認真討論。」

最後仁濟二中輕鬆拿下決勝局。說實話，整場比賽不甚精彩，除了看到林百欣的隊員在賽事不斷展示專精外，其餘完全沒有看點，賽後軒仔說：「我們決賽對手很強，他們隊伍配合度高，但我們還是有信心可以戰勝因為我們比較強。」

仁濟二中的上路選手軒仔。（潘思維攝）

英雄聯盟校際盃決賽移師數碼港上演，由仁濟二中對聖芳濟，聖芳濟的阿Ming賽後說：「我想用真名參賽，因為如果打得好會更多人知道我的名字，榮譽感會更高。」

阿Ming認為，如果電競如果成為學體會賽事的話，真名參賽可能都難以避免；但亦因為電競文化是以Game名代替真名，亦有同學想保留這個文化，仁濟二中的上路阿軒就認為自己Game名更好聽，所以不想換成真名參賽。