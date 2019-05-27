【英甲附加賽】查爾頓絕殺新特蘭升英冠　保耶讚球員犯錯後不放棄

英甲附加賽決賽，查爾頓在補時最後6秒絕殺，以2︰1反勝新特蘭，經過3季英甲球季後，來季回到英冠作賽。主帥保耶稱開賽5分鐘的世紀烏龍球沒有動搖球員，戰到最後終獲勝。

英甲第3的查爾頓與新特蘭會師溫布萊球場，5分鐘查爾頓便送大禮。查爾頓後衛穆罕默杜沙亞沒有受壓下左腳回傳門將迪倫菲臘斯，傳球線路未如理想加上門將迪倫菲臘斯未有為意，後者嘗試截停皮球不果，在新特蘭球員完全沒有參與下，查爾頓先失一球。新特蘭的麥斯包華9分鐘傷出，由李維士摩根入替，加上查爾頓未有放棄，以英式傳中作威脅，戰至35分鐘由後衛賓普寧頓追平1︰1。

柏德列巴亞一腳絕殺新特蘭。（Getty Images）

查爾頓經過3季英甲後，來季重返英冠。（Getty Images）

英甲附加賽決賽圖輯（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

下半場出現多面黃牌，以為比賽需要加時之際，在補時完結前6秒，柏德列巴亞接應傳中，於遠柱埋門被擋出後快腳補射，查爾頓借助這球絕殺新特蘭，自2015/2016球季英冠尾三降落英甲，經過3季努力終重返英冠。

查爾頓主帥保耶（Lee Bowyer）去季3月接手，去年9月首度坐正任教便帶領球隊升班，他大讚球員心理質素︰「這是我最自豪的一刻，我全季都一直說，他們可以在早段的犯錯後放棄，但他們沒有，以勇氣踢出個性。」而新特蘭去季降班後一心升班，然而未盡人意，來季留在英甲作賽。主帥羅斯鼓勵球隊要面對逆境︰「我們要面對難關繼續前進，不能在事情順利時才做得好，我相信自己能力，但球員也要做好這部份。」