【香港山人】龍虎山守護者權叔打通行山古徑　清理山地戰時古蹟

第一次見權叔，是在龍虎山郊野公園裏的中草藥園。 見到我們，權叔熱情地打個招呼，就帶我們參觀他管理的1號種植場。 權叔精神矍鑠，走起路來虎虎生風，講起自己的故事與園中植物有條不紊。若不是頂上的鶴髮出賣了他，我們實在不能想像他已是位八十多歲的老者。 文：龍虎山環境教育中心

中草藥曾救我一命，這也是我要搞好這個中草藥園的動力。 陳尚權（權叔）

權叔精神矍鑠，走起路來虎虎生風，講起自己的故事與園中植物有條不紊。（龍虎山環境教育中心提供）

權叔與中草藥

權叔大名陳尚權，出生在廣東佛山的農村，1949年隨父母來港生活。問權叔為何費心打理中草藥園，他娓娓道來一段幼年趣事。因為父親是中醫師，權叔從小就在耳濡目染下對中草藥有些許了解。有次家中的牛得了口蹄疫，全家人突然少了個勞力，這在當年可是件大事。幸而權叔看到家旁的崗梅根，拿它煮水给牛喝，結果治好了生病的耕牛，解決了全家的大麻煩。

創立晨運之友會

權叔與龍虎山的關係可謂千絲萬縷，並不僅僅在於建設管理這個中草藥園。

首先，活躍龍虎山的人之所以聽過「權叔」 的大名，大多因為他是龍虎山郊野公園晨運之友會的創始人。「從前龍虎山的行山友各自為政，從來不溝通。我覺得大家其實可以團結一起，行到一處坐下來喝杯茶，聊聊天，多好！於是就在政府鼓勵下成立了晨運之友會。」也是因為這個緣故，他才有機會建設並管理這個坐落在郊野公園裏的中草藥園。

其次，也是權叔一手一腳發現並清理出龍虎山與摩星嶺之間的行山古徑，以及眾多歷史文化古蹟。例如龍虎山上的松林廢堡，就是當年由權叔發現的其中一處戰時遺跡。回憶起清理這條山路的艱辛，權叔還歷歷在目。

因為沒有買保險，權叔不敢請幫手，只好靠自己一個人一雙手，把路徑上所有擋路的枝椏都修剪乾淨。而他之所以一心要打通龍虎山和摩星嶺之間的山徑，一方面是認為這個地區的古蹟歷史很有教育意義，另一方面， 「這條路通了，整個港島都通了，之後就會有好多人享受到這個便利。」權叔頓了頓，「我現在的心態就是抓緊時間，做點東西留給後世。」

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龍虎山的守護者

作為龍虎山的守護者，少不免有點 「蝦碌」 事。

權叔億述成立郊野公園初期，為了團結龍虎山上的各方異見，每天都花時間在山上與街坊打交道。有天他發現一張陌生面孔在遊蕩，看起來相當可疑，便報警求助。一向富有責任感的他又怎會止於報警，他邊躲在一旁監視那位可疑人士，邊以電話引領警方。

可是問題來了，就算權叔是龍虎山 「地膽」，能清楚準確講出他所在的那條河溪，電話另一頭的警察卻無法理解權叔的 「達文西密碼」......雞同鴨講了差不多一個小時，警方終於找到冒著性命危險的權叔和那位可疑人士。警察一問話，就發現那位仁兄既不會廣東話、不會英語也不會普通話.....原來他是蒙古旅客，想來爬爬龍虎山卻迷路了，還好讓權叔發現才得以順利下山。

此事後來成了另一個契機，讓權叔為龍虎山做更多好事，他與警方合作，在龍虎山郊野公園範圍內的涼亭加上KK編碼標示牌。這套編碼能讓警方迅速鎖定山上位置，方便迷路或報案的人求助。

跟住相片行松林廢堡：

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如今，權叔還未有停下步伐，還在為推廣建設晨運會、中草藥園和龍虎山生態努力。近年他創辦了「龍虎山中草藥古蹟生態文化有限公司」，希望通過圖片展覽、義診和親子種植活動等，來繼續推廣他鍾愛的中草藥，以及這座處處留下他足跡的大山。

【文章轉載自「野外動向 HK Discovery」，原文：【龍虎山众】龍虎山守護者 ─ 權叔】

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