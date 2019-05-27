【體操】石偉雄挑戰史上最難動作　「不怕輸，只怕敢想不敢做」

「能在正式比賽順利完成這個動作，好像只有5人，朝鮮李世光、還有一個俄羅斯、一個美國、一個多明尼加，嗯……第五個是自己……」 香港「體操王子」石偉雄日前於世界盃克羅地亞站以「笠松轉體270度後空翻兩周」勇奪冠軍，既驚且喜背後，是一個老體操運動員挑戰個人史上最高難度的勇氣和堅持：「輸，有咩好驚？輸過啦，我只係驚後悔。」

所以，石偉雄決定就算多辛苦都要捱下去。

「我不怕輸。輸，又有何懼？因為我輸過，沒什麼好怕。我只怕自己只曾空想卻沒前行，敢想不敢做。我不想後悔，所以多辛苦都要向前走，任何難關都要頂住。」

【體操】石偉雄憑新動作首奪世盃冠軍 今周轉戰斯洛文尼亞再爭金

石偉雄（右）與教練Sergiy皆有夢想，期望為彼此努力。（石偉雄facebook）

石偉雄於世界盃克羅地亞站勇奪跳馬冠軍。（石偉雄facebook）

27歲於體操運動員而言，並不年輕，但「石仔」經歷2012年倫敦奧運那一跤的傷痛，以及2014和18年連續兩屆亞運摘金，對體操團火始終不滅，早在3年前已準備「笠松轉體270度後空翻兩周」，期間斷斷續續訓練，直至今年終見眉目，日前的世界盃克羅地亞站，他首度於比賽完成這個難度達6分的動作，最終奪得人生歷來首個世界盃冠軍。事實上，他對這個動作不無恐懼，畢竟這是體操生涯以來最困難的動作，「兩個空翻加一個轉體，協調、時間掌握、空翻和轉體速度，都要做得好好，我最怕第二個空翻翻不完」，石仔直言做這動作最重要「唔怕死」，才有決心苦練。

石偉雄苦練史上最難的跳馬動作，終於奪得人生首個世界盃冠軍。（資料圖片；鄭子峰攝）

5月30日展開的世界盃斯洛文尼亞站，石仔將繼續以「笠松轉體270度後空翻兩周」出戰。儘管因為今站佳績而增強信心，但他不會強求，以免壓力太大影響表現。體操於這個27歲「跳馬王子」而言，又愛又恨，既愛它給自己許多美麗回憶，卻恨它於自己身上留下不少新傷舊患。但最重要是石仔與教練Sergiy還有夢想，想為彼此「做番啲嘢」。至於想做什麼，石仔三緘其口。是的，與其光想，不如實行，待那一天完成了，夢想就真真正正成為無悔的一頁。