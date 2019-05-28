【英冠附加賽】泰利撼贏林柏特　助教身份率維拉升上英超

在球員年代，泰利和林柏特大部分時間一同效力車路士，贏盡各項錦標，私底下亦是感情要好的好兄弟。 今季林柏特初任領隊，帶領打比郡晉身附加賽決賽，對手正是泰利擔任助教的阿士東維拉。 各為其主，好兄弟也沒有情份可言，最終泰利帶領維拉以2：1力克林柏特帶領的打比郡，來季重返英超。

2017年2月，林柏特宣布掛靴並會考取教練牌照，今季首次當上領隊，即執教打比郡。他利用在球圈的人脈，借得車路士的美臣蒙特（Mason Mount）和利物浦的哈利威爾遜（Harry Wilson），連他已38歲的前車路士隊友艾殊利高爾也來投。兩名外借小將表現神勇，協助這支無甚班費的球隊殺上聯賽第六位，意外置身附加賽，還晉身至決賽。執教首季已取得不俗成績，40歲的林柏特屢次被傳出回車路士執教的消息。

38歲的泰利，上季效力維拉時在英冠附加賽決賽0：1不敵富咸後離隊，之後幾乎到俄超效力莫斯科斯巴達，他已完成體測，卻以家庭理由最終拒絕加盟，去年10月宣布掛靴。去年未能升班的失望，今季以助教身份帶領維拉捲土重來，以第五名晉身附加賽。

泰利與林柏特在教練指導區正面交鋒。（路透社）

先開紀錄的維拉，最終以2：1擊敗打比郡，來季重返英超作賽。（路透社）

決賽展開，一場預計能為勝方帶來1.7億英鎊收入的比賽，兩軍踢落均相對保守。好看的不止泰利和林柏特兄弟倆在場邊教練指導區正面交鋒，觀眾席上，還有他們在車路士的另一個好兄弟杜奧巴。非洲人與車路士班主阿巴莫域交情非淺，支持兩個好友之餘，說不定也是為「油王」揀選藍軍未來主帥。

戰至44分鐘，終由維拉率先打破悶局，安華艾加斯（Anwar El Ghazi）接應艾穆罕默迪（Ahmed Elmohamady）傳入射入。下半場戰至59分鐘，表現較佳的維拉，再憑中場約翰麥甘尼（John McGinn）近門頂入，擴大比數至2：0。

維拉完上半場前先開紀錄一刻。（路透社）

杜奧巴在觀眾席，見證林柏特和泰利兩個好兄弟對決。（路透社）

名人齊見證泰利、林柏特對決（按圖放大）

+ 12 + 11 + 10

慢熱的打比郡，再次在賽事尾段才開始發力，一輪攻勢之下，戰至81分鐘終憑馬田韋漢（Martyn Waghorn）近門撞入，追成1：2。

打比郡乘勢繼續搶攻，可惜賽事補時至8分鐘，今次也未能取得扳平一球，無緣升班。上季經歷附加賽決賽落敗痛楚的泰利，今次終可以助教身份，成功帶領維拉來季重返英超。