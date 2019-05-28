【世青盃】新西蘭世界波挫挪威　兩戰全勝零失球　連續3屆晉16強

波蘭舉行的世青盃（2019 FIFA U-20 World Cup），新西蘭憑一記30多碼遠射世界波，以2︰0擊敗挪威提早晉身16強，兼連續3屆打入16強。

新西蘭今屆以威靈頓鳳凰球員為骨幹，首戰以5︰0大炒洪都拉斯盡現霸氣。昨天與挪威力爭出線。半場0︰0後，66分鐘挪威兩個換人，卻被新西蘭一記世界波改變戰局。71分鐘新西蘭試圖在右路小組打入禁區，被挪威守將攔截，皮球慢溜出30碼左右。4號的史坦斯尼斯（ Gianni Stensness）調整步伐後，右腳命射直飛死角。國際足協Twitter以「火箭炮式入球」形容金球，加上挪威球員在83分鐘擺烏龍，令新西蘭以2︰0取勝。

史坦斯尼斯在世青盃射入金球，名留青史。（美聯社）

世青盃已出線16強球隊（按圖放大）

新西蘭兩戰全勝與同得6分的烏拉圭一同出線，目前新西蘭以3個得失球領前，只要小組最後一輪和波便可以首名打入16強。入球功臣史坦斯尼斯（ Gianni Stensness）在澳洲出生及曾入選澳洲U20訓練隊，2018年起效力威靈頓鳳凰，今年他正式轉投新西蘭擁抱。

▼新西蘭30多碼金球▼

🚀 This Gianni Stensness rocket launched 🇳🇿 @NZ_Football into their third consecutive #U20WC Round of 16.



What a screamer! 😱 pic.twitter.com/0Yeej6wOXO — FIFA.com (@FIFAcom) 2019年5月27日