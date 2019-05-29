【法網】大坂直美首盤潰敗吞6蛋後反勝　賽後承認緊張導致失準

力爭連贏3座大滿貫的日本球手大坂直美（Naomi Osaka），差點在法網首圈滑鐵盧，面對斯洛伐克的舒美特露娃（Anna Karolina Schmiedlova），首盤竟以0：6潰敗，幸好她及時回勇，連贏兩盤反勝晉級。大坂直美賽後表示今場是她人生中打過最緊張的一場比賽。

女單世界排名第1的大坂直美在當地時間昨日（5月28日）出戰法網首圈，力爭連贏3項大滿貫。大坂直美首圈面對舒美特露娃，意外地失準，可說是毫無還擊之力，首盤合共僅9次得分，兩次「雙錯誤」，13次無壓力下犯錯，第二發球得分率為0%！

大坂直美首次以世界排名第1出戰大滿貫。（視覺中國）

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大坂直美在22分鐘內就3次被對手「破發」，直落輸0：6。大坂直美出道以來只試過一次在大滿貫首圈出局，難道今年法網是第二次？

不過，大坂直美及時找回狀態，第2盤與舒美特露娃互有攻守，兩人戰至決勝局，大坂直美沉着應戰，贏細分7：4追平盤數。大坂直美乘勝追擊，在第3盤回復水準，以6：1輕取對手。經過1小時54分鐘的比賽後，大坂直美反勝盤數2：1晉級次圈。

舒美特露娃首盤大勝，但之後連輸兩盤出局。（視覺中國）

被問到首盤的失常發揮，大坂直美賽後說：「這是我人生打過最緊要的一場比賽。你可以見到我首盤的發揮，我基本上打不到波。」記者追問她緊張的原因，這名21歲日本新星說：「我可以給你一個理性的答案，但我不是個理性的人，所以或者有其他原因。」

大坂直美續說：「理性原因是，這是我第一次以世界排名第1的身分參加大滿貫。我已經連贏兩次大滿貫，很想再贏。我之前從未試過在法網主場館比賽，這是我的第一次。還有一種感覺，我有渴望再證明自己實力的想法。」

大坂直美法網首圈比賽精華片段：

不約而同地，舒美特露娃也認為自己表現緊張，她說：「要贏世界排名第1並不容易，我估我明白箇中的感覺。我覺得很難受，我輸了，但我其實有很多取勝的機會。」

大坂直美在次圈會遇上白羅斯的前一姐艾莎蘭卡（Victoria Azarenka），艾莎蘭卡在首圈以6：4及7：6擊敗奧絲達賓高（Jelena Ostapenko）。另外，3號種子的夏納（Simona Halep）亦在首圈過關，她以6：2、3：6及6：1贏湯珍奴域（Ajla Tomljanovic）。