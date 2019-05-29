【足球】岩布仙尼42歲生日　不忘「Happy Birthday To Me」

15年過去，岩布仙尼仍沒有忘記。 在2004年的亞洲電視台慶晚宴上，與亞視同日生日的前AC米蘭球星岩布仙尼在主持朱慧珊邀請下，向自己唱生日歌。今日是岩布仙尼的42歲生日，他似乎未有忘記當年的事，他在社交網站上發布與家人慶祝的照片，並留言「Happy Birthday To Me」。

今日（5月29日）是前AC米蘭中場岩布仙尼的42歲生日，他在Instagram上載與家人慶祝生日的照片，照片中有個小蛋糕。最值得留意的是，岩布仙尼留言「Happy Birthday To Me」，相信這句話喚起不少香港人的回憶。

岩布仙尼今日在Ig上載了與家人慶祝生日的照片，重點當然是他的留言。（岩布仙尼Instagram載圖）

岩布仙尼是前意大利國腳。（Getty Images）

岩布仙尼在當打之年效力AC米蘭。（Getty Images）

在2004年5月29日的亞洲電視台慶晚宴，邀請了當時訪港的AC米蘭成為嘉賓。主持朱慧珊主動邀請與亞視同日生日的岩布仙尼唱生日歌，這名米蘭隊長被逼開金口，一句「Happy Birthday To Me」引起全場大笑，更讓網民留下深刻印像，每當提及亞視，「岩布仙尼事件」都會再被提起。

岩布仙尼去年生日在Facebook貼文，感謝球迷對他的生日祝福，也在文中Hashtag #happybirthdaytome，可見他當年在香港度過了一個永世難忘的生日。

岩布仙尼去年生日於Facebook貼文感謝大家的祝福，並在Post內Hashtag #happybirthdaytome。（資料圖片）

每年一度，齊齊重溫「岩布仙尼事件」：