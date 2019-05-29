【世界女排聯賽．澳門站】中國女排輕取比利時　明鬥韓國力爭全勝

2019世界女子排球聯賽澳門站今日（29日）於澳門綜藝館舉行次日賽事，在大量現場球迷支持下，中國女排士氣如虹，於尾場對陣比利時。 昨日直落三局大勝泰國的中國女排狀態繼續大勇，加上雙方實力明顯有差距，最終中國直落三局25：16、25：20及25：14輕取比利時，暫時於澳門站兩戰全勝。

首局中國女排已經盡展其超凡實力，以身高優勢頻頻攔網，令比利時槌手完全未能發揮。中國女排開局便打出一波6：0的攻勢，最終「由頭帶到尾」以25：16拿下首局。

中國女排於澳門站連贏兩場，期望明日能爭取全勝。（梁鵬威攝）

全隊士氣如虹，中國女排今場勢如破竹。（梁鵬威攝）

然而中國女排第二局卻暴露一傳不穩的弱點，頻頻出現失誤，令比利時追貼比分。經過第二次技術暫停後，中國方能重整軍容，拉開比數。張常寧乘對手一傳失誤，網前「食叉燒」得分，令中國以25：20再下一城。中國女排其後乘勢再贏一局25：14，直落三局擊敗比利時。

第二局比利時作出發球針對，令中國展露一傳不穩問題。（梁鵬威攝）

隊長朱婷今仗未有上陣。（梁鵬威攝）

世界女排聯賽澳門站明日將進行最後一日賽事，中國女排將面對暫時取得1勝1負的韓國，力爭澳門站全勝。

擁有身高優勢的中國女排，直落三局擊敗比利時。（梁鵬威攝）