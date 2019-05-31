【葉天佑】速龍「從外到內再去返外」守死勇士　第二場勝算高

“ O Canda~Our home and native land...." 加拿大國歌首次在總決賽開打前奏起，讓決賽顯得與以往不一樣。鏡頭影著速龍主場館外長長的人龍，這些球迷買不到票，就早上七時起在門外排隊，為的只是觀看場館外大電視比賽直播。球迷為「全城投入」四字重新定義，而速龍今仗交足功課，拿下首勝。 撰文：葉天佑

只能說，多倫多速龍首戰真的打得太好，Pascal Siakam的32分8籃板5助攻的傑出表現，頻頻中斷勇士的反撲。東岸決賽最後回復身價的Fred VanVleet，繼續在後備出場時打出自信，取得15分，完全將勇士的後備陣容比下去。

施亞琴大爆發，成為速龍先拔頭籌關鍵。（Getty Images）

上回筆者講到勇士的強，在於體制，而今仗速龍的部署，正好針對勇士的體制。尤其是在防守上死追浪花兄弟，不讓他們發揮瘋狂三分能力。表面看來，速龍面對伊古達拉及Green，完全置之不理，但關鍵細節在於，每當Green衝入禁區必然被速龍重兵招待，而速龍在防守傳球路線下足功夫，勇士進攻被嚴重打亂。換句話說，整場比賽的勇士都陷入速龍的節奏來打，一直追分都打得相當吃力。

小加素主宰禁區，力阻居里得分。（Getty Images）

祖蒙特格連在禁區內「無啖好食」，這球被施亞琴封阻。（美聯社）

速龍的防守成功，帶動進攻效率上升。勇士錯誤地將所有防守力量集中於Kawhi，雙人包夾情況很早就出現，但反而令速龍眾將打出身價，就連Danny Green都尋回外線手感。更重要的是，速龍發動團隊戰能夠做到外－內－外的效果。在此特別要再提Marc Gasol，在罰球線擔任禁區指揮官，令速龍的進攻顯得相當立體。他今仗攻守兼備，展現高效得分能力（20分７籃板）之餘，防守亦無可挑剔。即使勇士利用單擋希望作錯位進攻，遇上Gasol的防守站位與距離拿捏得相當之準確，Curry亦無法取得任何錯位優勢。

勇士重要看待Kawhi，顧此失彼，讓速龍其他球員大有發揮空間。（Getty Images）

勇士能輕鬆勝出西岸決賽，替補戰力的優秀發揮，正是關鍵之一。而今場在正選被壓制的情況下，表弟剛傷癒復出難有太大寄望，替補戰力亦無甚表現，速龍自然能夠拿下第一勝。按過往經驗，勇士敗北後回去必然作調整，當日快艇落後31分反勝後 ，勇士緊接下場就上演恐怖復仇。第二仗必有大戰，但KD下場上陣機會似乎不高，速龍繼續把握主場優勢，似乎仍值得看高一線。

小加素攻守一體，加上速龍打出防守部署，在總決賽先取一場。（路透社）