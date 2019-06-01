【來稿︱陳葦如】歐聯決賽見證時代變遷

可能是全世界最高水平的球會級別賽事，歐洲聯賽冠軍盃已經連續10年在周未舉行決賽，令到受關注程度進一步提升。過往五年都是西班牙球隊捧走錦標，今年西班牙主要是提供場地，我們將會在萬達大都會球場見證今屆冠軍誕生。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

這些年的歐聯決賽都充滿經典時刻，1994年卡比路執教的米蘭以穩健的防守、高效的反擊摧毀了告魯夫的巴塞隆拿夢之隊；1995年古華特為阿積士一箭定江山；1999年曼聯補時階段兩個入球經典絕殺；2002施丹的左腳窩利世界波；2005年利物浦經典反勝；2007年恩沙基梅開二度；2010年迪亞高米列圖的兩個入球成就國際的三冠王；2014年沙治奧拉莫斯補時追和，繼而助皇家馬德里加時階段大勝。

近年經典歐聯決賽：

+ 4 + 3 + 2

利物浦在4強淘巴塞隆拿入決賽。（Getty Images）

每一年的歐聯決賽亦多少反映當代歐洲聯賽勢力分佈，二千年初意大利足球仍處於高水平，因此出現2003年祖雲達斯和米蘭內訌；近年C朗拿度和美斯成就西甲盛勢，對上五屆的冠軍都是巴塞隆拿或皇家馬德里；去年C朗拿度出走到意大利，西甲軍團戰鬥力隨即受影響，英超球隊乘時而起，四支球隊同樣有出色表現，包辦了兩項歐戰決賽四個席位。

熱刺是歷來第40支打入歐聯決賽的球隊，雖然算是新丁，但事實上早在1963年已經取得歐洲杯賽冠軍杯冠軍，1972亦於決賽擊敗狼隊而捧走第一屆歐洲足協杯。如果今次歐聯奪冠將會成為繼祖雲達斯、曼聯、阿積士、拜仁、車路士之後第六支先後奪得歐洲三大杯賽的球隊。

熱刺領隊普捷天奴的能力備受讚賞。（Getty Images）

過去十年，熱刺球迷都未嚐冠軍的喜悅，自2008年奪得聯賽杯冠軍之後，都與錦標無緣，領隊普捷天奴管理球隊、提升團結度、凝聚力的能力都備受讚賞，可惜由愛斯賓奴、到修咸頓、再到熱刺階段都未能為自已加上冠軍教練的頭銜。

今場決賽熱刺普遍稍被看淡，始終今季英超兩對利物浦都俯首稱臣，聯賽顯示出的積分差距也多達26分。要取勝相信要出奇制勝，哈利簡尼復出或許是一個契機，自四月九日後未有上陣的神射手，若然放在正選之列，可能有點冒險，但若安排作為後備殺手，效果可能更佳。

熱刺在4強擊敗阿積士晉身決賽。（Getty Images）

利物浦已經是歷來第九次打入歐聯決賽，過往八次有五次都能夠封王，勝出率高於一半。高普2015年來到之後，球隊充滿動力和激情，但總是與冠軍擦身而過，三次晉身決賽都失望而回，今年聯賽也遺憾地屈居亞軍。從今季整體表現衡量，利物浦絕對值得擁有一項錦標，法明奴可以上陣亦是利好消息，且看可否藉今場比賽，而令高普成為歐洲賽冠軍級教練。

高普執教利物浦而來，總是與冠軍擦身而過，不知今場能否在歐聯封王？（Getty Images）

歐洲聯賽冠軍盃2018/19決賽 Now TV 643台直播 02/06 03：00 熱刺 Vs 利物浦

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】