【乒乓．中國賽】黃鎮廷杜凱琹連贏兩場決勝局　周六混雙爭金

香港「乒乓一哥」黃鎮廷伙拍混合雙打拍檔杜凱琹，在中國公開賽過關斬將，今日（31日）在4強殺敗朝鮮組合，明午將出戰決賽，與台灣組合爭奪金牌。

黃鎮廷/杜凱琹在16強先以3：0橫掃法國組合，昨日面對日本「神童」張本智和及名將石川佳純的組合，黃/杜首局以11：8先下一城，但次局即遭3：11橫掃，儘管第三局再以11：8獲勝，局數再領先，但張本/石川韌勁十足，第四局戰至「刁時」12：10又扳回一局，追平局數成2：2，及至決勝局，黃/杜二人發揮出色，把握住關鍵時刻，以12：10險勝，局數3：2勝出打入4強。

黃鎮廷（左）與杜凱琹（右）在中國公開賽連勝強敵日本及朝鮮。（相片來源：ITTF官網）

今日上演的4強賽，黃鎮廷/杜凱琹對上朝鮮組合咸有成/車孝芯，雖以11：7先取一局，但咸/車連追兩局反先，幸到第四局，「黃杜配」及時重拾水準，戰至「刁時」以12：10險勝追平局數，再一口氣以11：7鎖定3：2勝局。決賽將於明日（6月1日）下午1時20分舉行，黃鎮廷/杜凱琹屆時將與中華台北組合林昀儒/鄭怡靜爭奪金牌。