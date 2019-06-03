【世界女排聯賽．香港站】朱婷冀上陣更多　郎平：四隊都非常頂尖

2019世界女子排球聯賽香港站明日開鑼，中國、日本、荷蘭及意大利聚首香港體育館，合演一連三日賽事。 賽前四支球隊的教練及隊長出席記者會，大談今站目標。中國女排挾澳門站三戰全勝佳績訪港，狀態甚佳，主教練郎平希望延續高昂士氣，在香港站打出精彩一役。

上周澳門站，中國女排展示超然實力，面對泰國、比利時及韓國，一局不失全勝。來到香港，主教練郎平賽前大派「高帽」，大讚香港站對手都是一流球隊：「今屆所有球隊都有相當實力，如日本有着近乎完美的防守，希望我們一班年輕球員在強敵面前好好累積經驗。」

隊長朱婷於澳門站鮮有上場機會，她表示現時狀態回復進度理想，希望在香港站可以上陣更多。

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4名隊長包括日本的岩坂名奈（左起）、中國的朱婷、意大利的姫莉婕拉及荷蘭的謝絲柏，明日開始一連三天於香港體育館獻技。（徐焌然攝）

日本為東京奧運作準備

至於日本女排，隊長岩坂名奈希望藉今站賽事好好準備來年東京奧運：「作為主辦國，壓力當然有。我們希望透過像香港站的國際賽事，與頂尖球隊之間的對戰，增強自己實力，為奧運做好準備。」意大利方面，去年她們以2勝1負完成香港站，主教練迪戴維（Mazzanti Davide）表明期待與中國的大戰：「香港有許多熱情的球迷，當中大部份都是支持中國隊，故與中國女排的比賽，氣氛會相當好。」荷蘭隊教練艾歷辛度（Beltrami Alessandro）亦相當謙虛，表示冀望在此站好好跟另外三隊學習。

日本主教練中田久美表示，球隊未來一年將全力以赴，好好準備奧運。（徐焌然攝）

香港站賽事將於6月4日起舉行，頭場（5時半）由荷蘭對意大利，尾場（8時半）則有中國對日本。

FIVB世界女排聯賽香港站賽程：

6月4日（二）

17:30 荷蘭 Vs 意大利

20:30 中國 Vs 日本

6月5日（三）

17:30 意大利 Vs 日本

20:30 荷蘭 Vs 中國

6月6日（四）

17:30 日本 Vs 荷蘭

20:30 中國 Vs 意大利