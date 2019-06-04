西甲華拉度列煞科主場以0︰2負華倫西亞，近日西班牙傳媒指華拉度列7將涉嫌打假波，相關內容更被警方截取，事件嚴重之高，華拉度列可被罰扣3分甚至降班。

西甲煞科戰華拉度列迎戰華倫西亞，主隊賽前已肯定不用降班。華拉度列的傑高奧利華斯及魯賓艾卡利斯先後犯錯，造就卡路士蘇拿及洛迪高上、下半場各入一球，華拉度列主場以0︰2負華倫西亞，令華倫西亞取得第4，來季出戰歐聯。

西班牙傳媒指有7名華拉度列球員涉被收買打假波，而且他們的通話紀錄已被西班牙警方截取，當中前西甲前鋒艾蘭達（Carlos Aranda）在電話中向友人透露︰「只收買了7人。「華倫西亞上半場和下半場都贏，你知道原因了，沒有人可以查到，沒有人知道。」華拉度列的主將保查費南迪斯、中場基高涉案，其餘球員身份未有完全公開。消息指艾蘭達及前皇馬後衛魯爾巴禾都通過投注獲利，他們更在電話中告訴友人「投注1萬可賺取2萬」。

華拉度列煞科出現兩個低級錯誤，令球隊以0︰2輸波。（資料圖片）

涉案球員及前西甲球員（按圖放大）

西班牙足協規定，打假波球員可入獄半年至4年、罰款550萬歐元及停賽1至6年，涉事球會更可能被罰降班。

華拉度列0︰2華倫西亞精華