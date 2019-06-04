【乒乓．香港賽】17歲周穎詩越400級挑戰　連贏3局反勝瑞典猛將

香港乒乓球隊多名小將於「2019國際乒聯世界巡迴賽香港公開賽」預賽登場，當中17歲的周穎詩以絕地反擊為港隊來一幕好戲，在落後局數1：3之下，以4：3反勝世界排名比自己高459位的瑞典球手柏根，取得個人成年賽首場勝仗。 攝影：張浩維

香港公開賽今明兩日率先上演各個項目預賽，單打預賽部分球手會從128強開始。世界排名第618的周穎詩，去年第一次參戰香港賽，預賽首圈便遭淘汰。今年她捲土重來，面對世界排名159位的瑞典球手柏根，在落後局數1：3的劣勢下連取三局，以6：11、9：11、11：9、7：11、11：1、11：9、11：4後上制勝。賽後她指勝利是意料之外：「自己早前狀態不太理想，今仗頭幾局有點緊張，心態又因面對實力高強的對手而愈趨保守。直到局數大幅落後至1：3時，我便想，反正是輸，不如放手一搏，開始敢於採取不同戰術。這場反勝使我學會即使落後都不要放棄，未到最後一刻都未必一定輸，只要肯堅持就會有轉機。」

周穎詩放手一搏出奇制勝。（張浩維攝）

柏根預賽止步。（張浩維攝）

周穎詩排618 比對手低459位

周穎詩年僅17歲，已經轉為全職運動員，過往多數出戰青少年組賽事，成年組實戰經驗相當淺，只曾參加過泰國挑戰賽及香港公開賽。對於初嘗成年賽勝利滋味，周穎詩難掩興奮：「我很激動，覺得自己付出的努力好像有些許成果，總算是沒有白費。」周穎詩下輪將會碰上俄羅斯球手諾絲高娃，她表示會抱着一分一分打的心態去打。

周穎詩指自己學會了不要放棄的道理。（張浩維攝）

麥子詠4︰3險勝印度選手

另一場女單預賽，20歲的麥子詠以局數4：3（11：6、11：6、8：11、4：11、11：4、6：11、11：9）險勝印度的萊爾。她直言早知對手極之難纏：「有隊友曾在公開賽負予萊爾，因而賽前做了不少準備功夫。這半年我由相持打法轉變成主動搶攻，近一兩個月開始見到效果，未來也會朝着此方向發展。」

比賽途中，港隊教練李靜不時在場邊指點及鼓勵，麥子詠認為教練的提場有助致勝：「他主要提示我注意擊球的落點，要增加變化，事關印度球手相持能力較佳，與自己比較類似，導致對抗時會稍微感到吃力。」麥子詠64強對手會是由中國歸化韓國的球員金河英，她預計又是一場硬仗：「我和金河英在2013年及2018年兩次碰頭皆未贏過一局。今戰撇開成績，希望發揮到自己應有水平。」

麥子詠順利晉級。（張浩維攝）

港隊4名女將晉預賽次圈

總結港隊女單首圈戰績，7名球手有4人晉級，港隊教練李靜表示滿意：「做教練能見證年輕球員進步固然高興，這次賽事對她們來說是有些越級挑戰的意味，特別是青年賽升上成年賽的難度十分高，而且對手普遍較強，戰況多處下風。能在劣勢下打出自己水平，加上主場優勢刺激求勝欲望。」

李靜亦盛讚小妮子具備解難能力，更點名讚揚周穎詩控制情緒方面大有改進：「今場反勝對她是很寶貴的鍛煉與經驗累積。年輕球員下一圈所受到的考驗將更為艱巨，期望她們再接再勵。最重要是增強自信，自信並非教練和家長可以提供給球員，而是要她們自己努力賺取，是種實實在在的感覺。就算最後失敗也可從中領略所得。」