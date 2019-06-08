【英超】蘇斯克查簽入威爾斯小將　傑斯：他將在曼聯取得成功

「保持你個人的風格，你將在曼聯取得成功！」這是曼聯名宿兼威爾斯主帥傑斯對丹尼爾占士的忠告。 年僅21歲的丹尼爾占士早前已盛傳轉投曼聯，終於在周五（7日）官方公布，成為蘇斯克查上任以來首名簽入的球員，據Sky Sports報道其轉會費可達1800萬鎊。

年僅21歲的丹尼爾占士（Daniel James）早前已有傳聞他將加盟曼聯，但這名威爾斯球員的父親在上月底突然因病離世，《每日郵報》指曼聯因而延遲完成交易，讓丹尼爾占士處理父親的身後事。丹尼爾占士在周四（6日）在卡靈頓訓練基地完成體檢後，將在下周二（11日）英超轉會窗開啟後正式加盟曼聯。

丹尼爾占士由史雲斯加盟曼聯，據報轉會費為1800萬鎊。（資料圖片／Getty Images）

丹尼爾占士以速度見稱。（資料圖片／Getty Images）

威爾斯籍的丹尼爾占士，於侯城青年軍開展他的足球生涯，在2014年轉投史雲斯，並於2018 年在足總盃首度為一隊披甲，在該仗更有一球進帳。占士在今季獲時任的主帥格拉咸波特（Graham Potter）重用，成為史雲斯正選一員。他在今季聯賽交出4個入球及9個助攻，表現亮眼，並獲得威爾斯代表隊主帥傑斯的垂青，在去年11月首度代表威爾斯出戰，更在今年3月對斯洛伐克的歐國盃外圍賽取得首個國際賽入球。 丹尼爾占士在今年初的冬季轉會窗差點被外借至列斯聯，但史雲斯與列斯聯最後一刻的談判破裂，使占士未能轉投列斯聯，但竟然在半年後加盟「死對頭」曼聯。

傑斯對丹尼爾占士讚譽有嘉，認為後者能在曼聯取得成功。（資料圖片／Getty Images）

丹尼爾占士一向以高速及高效率見稱，在場上時以速度成為球隊反擊的武器，不時取得入球， 他更在去年首場為威爾斯上陣時，錄得高達22公里時速。威爾斯主帥兼曼聯名宿傑斯對丹尼爾占士讚譽有嘉，曾盛讚他是天才橫溢的球員。

傑斯在領軍戰歐國盃外圍賽前，指這交易對占士及曼聯亦相當有利，「曼聯是世界上最偉大的球會，我替丹尼爾感到十分高興，我亦以短訊恭賀他，希望他加盟曼聯後繼續自己的足球風格，享受這個挑戰，他可以在紅魔取得成功，我相信一眾球迷亦會熱烈歡迎他。我認為這個轉會對史雲斯及曼聯也是一宗妙絕的交易，對丹尼爾亦言，他將在更大的舞台上一展身手」。

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.



Further details will be revealed in due course. — Manchester United (@ManUtd) 2019年6月7日

丹尼爾占士去季入球及助攻：