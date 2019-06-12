【港足】麥柏倫批球員表現軟弱　「上半場踢得像個男孩」

香港足球代表隊今日（11日）晚在旺角大球場友賽中華台北，不過這場芬蘭籍主帥麥柏倫的「地標戰」結果以0：2見負，吃下歷史上雙方在成年隊交手的首場敗仗。麥柏倫賽後承認球員表現略有不足，但同時強調：「港足正在改變之中」。

回顧今仗上半場港隊兩個失球，均因後防失誤所致。麥柏倫賽後坦言對球員表現未盡滿意，尤以上半場最令人失望，「上半場球員很軟弱，踢得像個男孩；台灣球員卻很硬淨，令我們失了兩球。幸好下半場是球員變得更強硬，我們應可攻入數球，遺憾有點欠運。」

上半場港隊前線難以保持控球權，麥柏倫認為球員表現軟弱。（梁鵬威攝）

球迷批評港足新主帥麥柏倫的戰術和踢法。（袁志浩攝）

遭球迷批評戰術 麥柏倫：不應因落敗而受指摘

今仗是港足在成年隊層面首次不敵中華台北，臨近比賽完結，看台上有球迷高聲批評麥柏倫的戰術與踢法。

可是這位芬蘭籍主帥賽後表示，中華台北近年大有進步，對港隊落敗不感意外，「台北有很好的球員，進攻節奏快又硬淨，我看過他們今年的其餘比賽，球隊都是較佳的一方。我不認為港隊必需大勝台北5：0，或因落敗而受責罵，我們要讚揚對手。」

陳廣豪（右二）上半場妙射近柱，可惜僅僅出界，麥柏倫指港隊理應可取得入球。（梁鵬威攝）

「足總及港隊正在轉變」

艾力士在今仗早段因傷換出，麥柏倫指這無疑影響球隊部署，但他樂見如陳晉一及孫銘謙等球員拿下首頂大港腳「喼帽」，並稱此無論對球員或港隊的未來，同樣大有幫助，他說：「這只是我們的開始，未來仍有很長遠的路要走。球員在傳送走位、控球在腳及埋門一腳上仍有進步空間，但他們態度一流。天氣非藉口，我會聆聽球員的意見，接下來會變得更強！」

近年香港鄰近地區的足球水平及世界排名不斷改善，惟港足卻停滯不前，麥柏倫期望未來可追近對方步伐，「我們做的事正跟台北一樣，新技術總監、新大港腳球員...…無論足總或港隊已正在轉變當中。」

他更透露，原先希望於6月進行兩場友賽，惟最終事與願遺。可是他仍稱這場球賽能給予他更多答案，了解港隊的能力及水平。

孫銘謙（右）以18歲之齡首度為大港腳披甲，是港隊革新的重要一步。（梁鵬威攝）

中華台北主教練蘭卡斯特賽後直言，沒想過要在今仗創造歷史。（袁志浩攝）

台主帥：沒想過要創歷史

中華台北今場以壓逼性踢法，令港隊在地面組織上遇到困難，主教練蘭卡斯特賽後指，球隊現時只專注於9月舉行的世界盃外圍賽上，「我們就是希望贏盡每一場，這是備戰的最後一場，我沒有跟球員說要創歷史。沒錯，取勝令更衣室氣氛很好，但現時要冷靜下來，繼續反省。」

這位英籍主帥特別讚揚兩位球員，分別是一周內來回杭州、高雄及香港三地的隊長陳柏良，以及攻入兩球的前鋒陳浩瑋，「你很難買到團隊氣氛，這都是要建立而來的。」

至於當選今仗最有價值球員的陳浩瑋，認為勝利是全隊的努力，他特別感激教練及台灣球迷，令球員充滿信心，並希望球隊愈來愈好，全力為世界盃而戰。

中華台北主教練蘭卡斯特大讚隊長陳柏良（右），為球隊內部建立團結氣氛。（梁鵬威攝）