【東京奧運】聖火傳送路線包括311地震災區　奇蹟一本松見證重生

2020年東京奧運組織委員會周一（10日）公布火炬接力詳情，將招募10000名火炬手參與這項盛事。傳送火炬地點經過全國各地，當中包括多個世界遺產地點，東京奧組委希望展現日本的重建力量，傳送路線將經過2011年東北大地震災區。

東京奧運火炬接力2020年3月26日在福島縣展開，往後121日將途經47個都道府縣內多個主要地標及世界遺產，如富士山（靜岡、山梨縣）、日光東照宮（栃木縣）及首里城（沖繩縣那霸市）等。

路線亦會經過部分「3‧11」大地震摧毀後重建的地點，如福島縣大熊町、「奇蹟一本松」（岩手縣陸前高田市）和使用震災後瓦礫建造的「千年希望之丘」（宮城縣岩沼市），期望向各國展現日本人面對「3‧11」大地震時發揮的團結精神，表達「希望燃亮我們的路」（Hope Lights Our Way）的主題。

綾瀨遙即場高舉火炬「試跑」。（網上圖片）

贊助商之一可口可樂公布，將舉辦活動招募一班民間火炬手參與。他們將為東京奧運33個競賽項目，各設計一項挑戰，例如足球是「球不著地互傳」，游泳是「隊友並排游背泳到泳池另一邊，期間膠樽放在前額上不能掉下」等。

挑戰內容會在6月17日公布，參加者可組成最多10人的隊伍，拍片記錄挑戰後按指定方法上載到twitter。贊助商邀請多名日本星級運動員擔任評審，包括足球國腳堂安律、馬拉松最快時間保持者大迫傑等，並向奧組委推薦。

前「蛙王」北島康介（左）連同演員綾瀨遙及國腳堂安律（右）出席宣傳會。（網上圖片）

此外可口可樂同時公開招募火炬手，參加者須列明希望參與傳遞的地點及原因。參加者國籍不限，結果會在今年底公布。

另外三個官方贊助商豐田汽車、日本生命保險、電訊公司NTT會在6月24日開放予公眾報名。日本47個都道府縣也會在7月1日開始招募火炬手，截止日期為8月31日。