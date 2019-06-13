【足球．轉會】迪歷特下一站仍未有定案　歐洲金童前途似「咁」？

迪歷特（Matthijs de Ligt）可能是全球最出名的19歲男孩，他的表現令利物浦名宿加歷查為之驚歎。全球也在期待，這位阿積士隊長的下一站。 可是說好的轉會巴塞遲遲未落實，近日傳聞轉向巴黎聖日耳門（PSG），言之鑿鑿得以為成事，經理人又出來澄清純屬流言，曼聯、祖雲達斯仍未絕望云云。 一看經理人的名字，難免令人擔憂這位荷蘭天才少年的生涯，或一如此人旗下球員一樣，高開低走。

阿積士今季在荷甲和歐聯的耀眼表現，令陣中球員身價爆漲，掛頭牌的自然是今年一月已落實以7500萬歐元加盟巴塞的中場法蘭基迪莊（Frenkie de Jong），緊隨其後的正是年紀輕輕便當上隊長，場上表現超越年齡成熟的中堅迪歷特。

他較迪莊年輕3載，如此年輕已在中堅位置表現卓越，當然引來全球豪門青睞。利物浦明言無意引入後，他似乎已成為巴塞的囊中物。不知道什麼原因，談判遲遲未見落實，屢次在外媒看到巴塞對他失去耐性的消息。

除巴塞以外，曼聯和祖雲達斯亦被指有意收購此子，近日突然風向一轉，詳細說明阿積士已接受PSG的7000萬歐元起跳出價，巴黎豪門向他開出38萬歐元周薪。交易似已沒有懸念，代表他的經理人拉奧拿（Mino Raiola）急急澄清：「那是假新聞」，一切又推倒重來。

迪歷特新球季最終會在誰家落戶？（Getty Images）

迪歷特的經理人拉奧拿。（Getty Images）

說起足球經理人，最著名當然是代表C朗拿度和摩連奴的佐治文迪斯（Jorge Mendes）。拉奧拿的名字看似陌生，說說他代表的球員客戶名單，或許會有多點印象：保羅普巴、伊巴謙莫域、巴洛迪利。

他是意大利出生的荷蘭人，懂得意大利語、德語、西班牙語、法語、葡萄牙語、荷蘭語和英語七種語言，不似文迪斯以「葡萄牙線」為主，他的客戶線遍佈歐洲，主要集中在意大利、法國和荷蘭。

普巴上季多次向皇馬拋媚眼，不知拉奧拿有否涉及其中，從迪歷特今夏的轉會肥皂劇來看，他對歐洲金童只有壞影響。

19歲的迪歷特，吸引歐洲各大豪門注意。（Getty Images）

迪歷特原是今夏歐洲足球轉會市場最受注目的新星，在阿積士大開綠燈下，跟巴塞的談判越拖越長，顯然是個人條件談不攏。他四處放風「去向未定」，「吊高來賣」的意圖明顯不過。

他當然不愁買家，有經濟能力收購的離不開三、四隊。好不容易終於等到PSG開出38萬歐元周薪，拉奧拿卻高說是「假新聞」，如此一來，應該人人也可看出是要挾PSG出價來迫巴塞加碼。

巴塞就算願意提價，心中也難免有氣，被借來過橋的PSG不知有何感想。這種操作方式令人不敢恭維，對只有19歲、足球生涯尚在起步階段的迪歷特，只會有負面影響。

拉奧拿部分球員客戶名單（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

回看拉奧拿兩大客戶普巴和巴洛迪利的球員生涯，均屬年少成名的天才球星，發展方向卻同是高開低走。最大責任必然是球員本身，他們身邊出謀獻策、為球員計劃發展方向的經理人，也有一定責任。當然兩人仍然年輕，未來說不定仍可創出一片天地，但看不出拉奧拿會幫到他們。

無獨有偶，巴洛迪利和普巴分別是2010年和2013年的歐洲金童獎得主，衷心希望2018年得主迪歷特的發展歷程，不會受到經理人的影響，正如加歷查所言：「19歲的迪歷特在歐聯的表現令人難以置信，那不止是他的能力，世上有不少優秀的年輕守將，但他同時具備領導才能。我看過他在球季完結後上台講話，成熟得像是29歲而不是19歲。」一個如此罕有的奇才，實在不應毀在一個貪婪的經理人手上。

迪歷特的球員生涯，會否受拉奧拿影響？（Getty Images）