【英超】車路士證實領隊沙利離隊投祖記　希望由林柏特接掌帥位

市場盛傳車路士領隊沙利（Maurizio Sarri）轉投意甲祖雲達斯執教已好一段時間，直到周日（16日）藍軍終發聲明確認此事。 這位意大利教頭18/19球季才加盟，顯然希望到英倫大展拳腳，可是2月24日聯賽盃決賽，門將阿列沙巴拿加公然抗命拒絕被調離陣一役，令他管治威信大挫，早已種下離隊種子。

沙利離隊，外界早已預期，意料之外反而是為何他等待那麼久才離開。從車路士的聲明內容，可見端倪。

「兩家球會已就沙利提早終結跟車路士的合約達成協議。他跟車路士尚餘2年合約，並在他的要求下終止。」

由此可見，那是沙利主動提出離隊，由於他尚有2年合約在身，雙方自然會就金錢賠償問題談判，也因此拖延一段日子。

車路士確認領隊沙利即將離隊。（Getty Images）

沙利帶領車路士一季，贏得歐霸盃，英超得第三，成績不錯。（Getty Images）

自從「油王」班主阿巴莫域入主車路士，執掌藍軍幾乎清一色是一流名帥。60歲的沙利是少數例外，他加盟之前並未帶隊贏過任何重大錦標，但他教出的性感「沙利足球」，加上在拿坡里三年的理想戰績，深為阿巴莫域欣賞，以他取代跟球會高層和部分主將不咬弦的干地。

沙利將深受他信任的佐真奴一起帶到史丹福橋，季初在英超五連勝的表現令人眼前一亮，尤其倫敦打吡清脆贏阿仙奴。可是他堅持以佐真奴打防中，將英超最佳防中簡尼硬是推前一格的做法，漸漸出現問題，並隨戰績滑落飽受批評，期間曾0：6大敗予曼城。

另一件令他不習慣的是，「煙癮」極重的沙利，來到英超在場邊需要忍口不能瘋狂抽煙，工作環境加上生活習慣種種不同，首次在海外執教的他曾透露，非常思念家鄉意大利。

聯賽盃決賽，阿列沙巴拿加公然抗命，拒絕被調離陣，令沙利威信盡失。（Getty Images）

然而致命一擊，必然是聯賽盃決賽兩度抽筋的門將阿列沙巴拿加拒絕被調離陣，沙利當時沒有堅持下去，但即場大發脾氣，一度企圖走出球場。那場決賽最終互射十二碼由曼城勝出，相比起輸掉決賽，更嚴重的問題是完全暴露出沙利已無力控制更衣室，管治威信盡失。

事後沙利盡力挽回，但無能形象已深入民心。即使能以第三名完成英超，並捧走歐霸盃，仍令他意興闌珊。轉投祖雲達斯，意味他可重返家鄉和意甲，他將取代執教5年的艾歷尼，成為斑馬兵團新教頭。

他已是阿巴莫域2003年入主車路士以來，第10位在合約完結之前離隊的正式領隊。藍軍今夏要一次過面對轉會禁令、易帥和頭號球星夏薩特離隊，來季將面臨重大考驗。

沙利和夏薩特先後離開車路士。（Getty Images）

車路士冀林柏特掌帥印

英國《衛報》消息指，祖雲達斯願意為沙利付出超過500萬英鎊賠償金，車路士希望由曾效力他們多年的一代傳奇林柏特接掌帥印。「林伯」正在英冠球隊打比郡執教，領軍首季即殺入附加賽決賽，可惜最終不敵前隊友泰利任助理領隊的阿士東維拉。

由打比郡撬走林柏特，估計需要付出400萬英鎊。車路士希望在7月第一個星期，球會季前訓練開始之前，已可邀得林柏特加盟。

林柏特重返史丹福橋的日子不遠了？（Getty Images）