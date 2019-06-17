【足球慈善賽】卡路士後腳傳球寶刀未老　飛人保特技壓加歷查

巴西國家隊日前在美洲國家盃2019旗開得勝，而該國殿堂級左後衛羅拔圖卡路士，周日出席一場慈善賽時，仍然寶刀未老，一記後腳凌空傳球技驚四座，不讓後生一輩專美。

為聯合國兒童基金會籌款的慈善足球賽Soccer Aid周日在史丹福橋舉行，世界明星隊與英格蘭邀請隊在法定時間踢成2：2，最後世界明星隊憑互射12碼以3：1擊敗英格蘭邀請隊，這場慈善賽總籌得大約700萬鎊善款。

飛人保特以世界明星隊隊長身份捧起冠軍獎碟。（視覺中國）

每逢慈善賽，賽果當然不重要，看一眾昔日名將和名人表演才是正經事。其中現年已屆46歲的羅拔圖卡路士，除了身形還保持得不俗，腳法更仍屬世界級。卡路士在比賽期間施展一腳凌空後腳傳送，準確交予隊友皮利斯，可謂技驚四座。

▼ 卡路士後腳傳球連環睇（按圖放大）

保特球技不俗，今仗將英格蘭名宿加歷查玩弄於股掌之上。（視覺中國）

此役英格蘭隊有「大Sam」艾拿戴斯擔任教練，奧運田徑冠軍法拉任隊長，泰利、列納、施文、奧雲、加歷查、格連莊臣、祖高爾等一眾名將，與一班演藝界名人聯袂上陣。

英國田徑名將法拉不但跑得，踢足球亦得，今仗更以英格蘭邀請隊隊長身份上陣。（視覺中國）

▼ 加歷查「甩碌」，保特坐享其成

英格蘭開賽20分鐘，即由F2花式足球的Jeremy Lynch先開紀錄；38分鐘，Jeremy Lynch梅開二度，英格蘭領先兩球。不過除了卡路士外，世界明星隊今仗陣容亦可謂粒粒皆星，包括簡東拿、杜奧巴、艾辛、羅比堅尼、卡華奴、皮利斯等名將，連同飛人保特與及一眾電視明星及歌星一齊獻技，並由哈利列納擔任教練。

▼ 今次賽事星光熠熠（按圖放大）

戰至44分鐘，擔任世界明星隊隊長的保特更藉英格蘭名宿加歷查失誤漏頂，在44分鐘為世界明星隊攻入施文把守的英格蘭大門，追成1：2。至完場前7分鐘，真人騷《Love Island》主角Kem Cetinay為世界明星隊追平2：2，雙方要互射12碼決勝。結果在英格蘭的域克斯、胡禮及李爾馬克都射失下，互射12碼世界明星隊贏3：1，驚險勝出這場慈善賽。

▼ 賽事全場精華