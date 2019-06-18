【U21歐國盃】奧地利入球功臣足踝重創　德國輕取丹麥列B組榜首

U21歐洲國家盃，B組奧地利，以2︰0勝塞爾維亞，但入球功臣禾夫意外斷腳。同組的德國憑奧格斯堡前鋒馬高列治達梅開二度，以3︰1勝丹麥暫列榜首。

U21歐洲國家盃B組，塞爾維亞派出以6000萬歐元投皇家馬德里的盧卡祖域及賓菲加翼鋒施夫高域正選，但54%控球率下獲得機會不多，全隊只有一次中框。奧地利37分鐘由禾夫（Hannes Wolf）先開紀錄，但這名20歲球員在75分鐘被祖雲奴域從後侵犯，當時他以右腳為重心，被踢至嚴重變形，腳板向外折曲。球證Andreas Ekberg初時向祖雲奴域發黃牌，經VAR後改出示紅牌。奧地利多踢一人下，由賀維夫在78分鐘增添紀錄，以2︰0勝出。

禾夫為奧地利未來希望，卻在今戰入球後重傷。（Getty Images）

#RBLeipzig‘s new youngster Hannes #Wolf will probably be out for a long time. Get well soon pic.twitter.com/2GiRcULSRN — German Football Daily (@GERFootDaily) 2019年6月17日

禾夫（Hannes Wolf）可勝任前鋒或進攻中場多個位置，2017年在歐洲青年聯賽助薩爾斯堡封王，於奧地利聯賽22場入8球及7次助攻後，今夏由薩爾斯堡以1200萬歐元投萊比錫。萊比錫足球會在Twitter證實禾夫右腳足踝骨折，祝福Hannes早日康復。

德國多名球員具德國經驗，以3︰1挫丹麥。（Getty Images）

同組的德國馬高列治達（Marco RICHTER）28分鐘及52分鐘先開紀錄，加上禾特舒密特65分鐘增添比數。73分鐘斯高夫12碼為丹麥破蛋，德國最終以3︰1勝出。

U21歐洲國家盃3支小組首名可晉身4強，餘下一席為最佳次名。目前德國於B組以較多得球壓過同得3分的奧地利排榜首。