【足球轉會】尼馬後悔當日離開巴塞　「我不要在這裏，我要回家」

繼日前法國《隊報》投下震撼彈，引述巴黎聖日耳門會長艾卡拉法（Nasser Al-Khelaifi）訪問內容，並揚言PSG已作好出售尼馬的準備，今次輪到巴西球星本人成為西班牙《世界體育報》封面人物，大字標題引用他對PSG會長的話：「我不想再在這裏踢足球，我要回家，我根本不應該離開。」 他所指的家，不是祖家巴西，而是舊會巴塞隆拿。

27歲的尼馬，2017年夏天以2.22億歐元由巴塞隆拿加盟PSG，轉會費打破世界紀錄。PSG希望巴西當家球星來投，協助他們衝擊歐聯錦標，可是他的表現不似預期，更時常在球季關鍵時刻受傷，2017/18球季歐聯16強不敵皇馬出局，到18/19球季同一階段更在大好形勢下，主場被曼聯反勝。

球場上無貨交，球場外更傳出涉嫌強姦醜聞，令他形象蒙受陰影。近日他隨巴西友賽卡塔爾時再度嚴重受傷，右腳足踝韌帶斷裂，無緣美洲國家盃，復出無期。

西班牙《世界體育報》封面大字標題引述尼馬對PSG會長說：「我不要在這裏踢足球，我要回家」。（網上圖片）

尼馬最近隨巴西友賽卡塔爾受傷，右腳足踝韌帶斷裂，無緣美洲國家盃。（Getty Images）

尼馬在這個艱難時刻，向PSG會長艾卡拉法發出離隊宣言，適逢他的去向受到各方揣測，不少媒體均報道他勢將離隊的「蛛絲馬跡」，包括有指尼馬正在巴塞所在地加泰隆尼亞地區找尋居所。

他在PSG效力兩個球季，58場攻入51球，兩度贏得法甲冠軍，一次法國盃冠軍。他的表現其實不差，但以他的級數，並未展現應有的統治力，與眾人所期望有一段落差。

然而即使此時此刻他想走，巴塞又是否願意將他接收？第一，PSG會長已說明，出價必須達「加加大級數（XXL Offer）才會考慮，第二，巴塞今夏已以7500萬歐元引入阿積士中場法蘭基迪莊，馬體會前鋒基沙文的加盟，也只是時間問題。基沙文的身價，必定過億歐元，巴塞還有財力接收尼馬嗎？就算有，球隊陣容有需要他的地方嗎？

尼馬去向令人高度關注。（Getty Images）

尼馬被指希望重返巴塞。（Getty Images）

尼馬跟PSG的合約，要到2022年才到期，他已拒絕跟會方傾談續約問題。他的合約有一特別之處，是到2020年夏天，可以1.7億歐元身價買斷條款離隊。

2017年夏天，尼馬開開心心轉投PSG。（Getty Images）