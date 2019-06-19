【世大運】「三朝元老」呂麗瑤陳銘泰率田徑隊　58港將征意爭獎牌

世界大學生運動會下月3日在意大利拿玻里舉行，港隊今日在浸大舉行授旗禮，宣布派出58人代表團征戰。 雖然比起去年參賽人數遞減，狀態大勇的「欄后」呂麗瑤與同為世大運「三朝元老」的隊友陳銘泰，加上連續4屆出戰的「蝶后」陳健樂，仍有力為港爭取獎牌。

陳健樂擔任授旗禮禮司儀，「今屆沒有選手村，但相信住在郵輪也是一個好玩的體驗。」（葉詩敏攝）

「三屆好老啊」、「三屆感受？老嘢囉。」女子跨欄代表呂麗瑤對記者笑道，「不過剛知道陳健樂已第4屆，她說她是世大Grandma。」

港隊上屆以兩金兩銅創歷來最佳戰績，各個團隊今午派出部分運動員出席，其中第4度出戰世大運的香港女子游泳代表陳健樂擔任司儀，她笑言自己是「世大Grandma」，將出戰女子50米、100米蝶泳和100米自由泳賽事。「剛完成3站的環地中海賽，表現不大滿意，希望能在這10天好好調整，於世大運發揮出水準。」泳隊除陳健樂外，退役泳手蔡曉慧將以教練身分3度征世大。

陳健樂透露世大運後會飛往韓國轉戰世錦賽。（葉詩敏攝）

問到會如何備戰，「阿昇（教練）話可以做都做晒。」呂麗瑤笑道。（葉詩敏攝）

至於今季狀態勇銳的呂麗瑤與「跳遠王子」陳銘泰將率領田徑隊出戰賽事，前者上月在亞洲田徑大獎賽，超風速（+2.3）下跑出13.18秒摘銀，雖然個人新紀錄未被承認，仍是最接近陳秀英在1994年寫下的13.14秒香港紀錄。

她坦言世大前跑出此時間信心大增，「信心是增強不少，但相隔還有一個月才跑世大，要維持一個那麼High的狀態是有點難度，但我相信我可以做到。4月是一個較早的月份，但之前在亞錦仍能令自己臨場跑出水準，所以相信世大都沒問題。」問到目標可會在世大運打破香港紀錄，她笑道：「我衝擊返一個不超風的13秒1幾先。」

4. 呂麗瑤與男排代表郭賢焌作運動員代表接過區旗。

能否再突破13秒10秒大關，呂麗瑤坦言是放膽：「即使跑了好一段時間，跑之前都會有些動作是不敢放膽去做，那一場有第一槍熱了身，而決賽對手都是日本和中國選手，那時沒有理會其他人，『咬』住日本跑手。」

她曾謂在高水平賽事會遇強越強，世大運的選手水平都很高，「上一次超風和不超風速也好，我跟教練鄧漢昇都說，知道自己是個有一定實力的跑手，他也說自陳秀英後沒有人再跑過13.10秒，絕對是一支強心針。」

「好似第一次去般平常心面對，不會給自己太大壓力。」香港跳遠紀錄保持者陳銘泰說。

最後一屆參賽的陳銘泰稱會以平常心面對：「不會想太多名次方面，因為都不知道有什麼選手會跳，也要看對手成績，所以都會像第一次參加般，不會給自己太大壓力，盡力跳看會跳出什麼成績。」

上季受到傷患影響，雖然今季初回復狀態跳過7.80米，「始終對上幾個比賽成績一般，開季就跳出7.80米，能力上知道自己有，但發揮未夠穩定，所以盡量都希望能跳到7米8、7米9水平。」他透露會在今周末的城市系列賽寓賽於操，「希望能在6跳中發揮水準，到最後世大看能不能有一個完美句號。」

俞雅欣（前排右二）首次征世大，盼能延續勇態再破港績。（葉詩敏攝）

世大「新鮮人」俞雅欣：以破紀錄為主，成績隨緣

同門師妹俞雅欣在一年內5破香港紀錄，首次參與世界性賽事的她笑言感到興奮：「今次去拿玻里那麼遠很興奮，第一次去世界級運動會，盡量以平常心對待，不要給自己太大壓力。」

兩個月前在台北再創下6.27米新港績的她表示：「暫時知道女子跳遠沒有很頂級的運動員，因為她們大部分都超過年齡限制（25歲以下），自己會以破紀錄為主，成績就隨緣，目標放在6.30米。」

+ 4 + 3 + 2

團長：持旗手未落實

去屆由男子排球代表陳志威擔任持旗手，今屆「欄后」呂麗瑤是持旗手熱門，惟團長陳炳祥博士表示未落實由誰擔任：「要看賽程才能決定，畢竟如果揭幕禮翌日比賽，長時間站立、持重旗都會對運動員比賽狀態有影響。」