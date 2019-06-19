【亞協盃】費蘭度梅開二度　大埔最後一刻逼和傑志

應屆港超聯冠軍和富大埔在亞協盃分組賽I組，再與傑志合演亞協盃「香港打吡」，同組榜首的朝鮮4.25 SC在今天較早時間，以5：0擊敗中華台北球隊航源FC，篤定首名出線。 賽前同得6分的大埔及傑志已無緣晉級，不過兩隊仍沒欺場，最終大埔完場前最後一刻憑趙少維近門頂入，以3：3逼和大部分時間領先的傑志。

今仗是兩軍季內第6次交手，大埔上仗以4：2擊敗傑志，相隔兩個多月兩支班霸因有球員離隊陣容不整，巴西翼鋒伊高沙托尼助大埔於港超聯封王後轉投富力R&F，「長人」哈利、基藍馬、李瀚灝和歐陽耀冲亦不在大埔名單上，由鍾偉強頂替離隊的伊高。

即使兩軍賽前已出局，亞協盃「香港打吡」戰況激烈依然。（梁鵬威攝）

費蘭度在開賽6分鐘已助傑志領先1:0，今場雖梅開二度惟遭對手逼和。（梁鵬威攝）

雖然已落實出局，兩軍仍派出主力上陣。以「夫添」出擊的傑志在6分鐘即有鞠盈智在禁區混戰間博得罰球，並由費蘭度操刀射入，助傑志領先1：0。

閃電失守的大埔其後被傑志連番壓逼，25分鐘，華杜斯與費蘭度聯手策動攻勢，不過後者單刀埋門卻越楣而過。兩分鐘後，鄭展龍接應傳送在禁區外起腳未能得手，錯失擴大領先比數機會。29分鐘，利馬開出角球，丹尼爾門前頭槌解圍失誤「擺烏龍」，大埔追平1：1。

34分鐘，費蘭度開出角球，門將曾文輝接球甩手被鄭展龍在門前把握機會勁射破網，助「藍鳥」再度領先2：1。上半場補時階段，鍾偉強左路突破施射，郭劍橋擋出不遠被馮慶燁門前補射，不過被判越位在先慘食詐糊，傑志半場挾2：1優勢返回更衣室。

趙少維在補時階段建功為大埔追平3：3，「堅Sir叫我準備好自己，一有機會便自己把握。」。（梁鵬威攝）

換邊後3分鐘，鞠盈智在禁區前弧頂吊高波入禁區，費蘭度在無人看管下輕鬆射成3：1。

大埔不乏反撲機會，並於56分鐘突擊得手。辛祖接應鍾偉強左路傳送埋門得手，助球隊追成2：3。64分鐘，辛祖右傳到入楔的楊賜麟腳下，後者起腳被郭劍橋接實。5分鐘後，丹尼與陳肇鈞在禁區爭搶，後者博得12碼並由辛祖操刀，宴客下錯失扳平機會。

積極反撲的大埔，續有楊賜麟弧底接應利馬傳送後勁射，卻告高出。戰至補時階段，鍾偉強左路傳中，趙少維近門起跳頂入，助大埔最終以3：3與傑志打成平手。

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堅Sir點名盛讚鍾偉強

大埔的年輕球員如鍾偉強和趙少維等都交出表現，主帥李志堅坦言「畀高分」：「很開心一些較少上陣和年輕的球員踢得好，場波好像很難踢，但我認為不是，今場強仔製造了很多機會和助攻。」

他又讚賞球員心態：「大家要明白休季下球員要保持狀態是難的，而且他們在早知道出局下仍落力去踢，今季最後一場主場，給了球迷很好的回應，入逼和一球時他們也很興奮。」

「最佳後衛」馮慶燁今場有水準發揮，助攻助守。（梁鵬威攝）

至於傑志在大部分時間領先下遭逼和，主教練朱志光坦言球隊需要檢討：「球隊在上半場踢得不俗的，早早領先又踢到部署，不過對手在我們領先後踢法比較直接，我們兩邊球員在尾段出波不大好，要檢討領先後為何會被搶走優勢。」

朱Sir又謂雖然已落定出局，下場主場對朝鮮4.25仍望球員能以專業心態應戰。