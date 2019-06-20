【亞協盃】後備兵趙少維建功：出了局仍會輸一球追一球

應屆港超聯王者和富大埔今仗在大部分時間落後下，憑23歲前鋒趙少維完場前最後一刻頂入，助大埔以3：3逼和傑志，這名後備球員在本季最後一場主場賽事熱血演出後揚言：「我們不會因出局便當成例行公事，你看我們輸一球追一球就知！」

今季僅在菁英盃獲一次正選上陣的趙少維，在對朝鮮4.25和傑志兩場主場亞協盃賽事後備入替，今場取得個人第一個亞洲賽入球，開心是當然，他深明保持狀態亦是：「開心啦當然，畢竟自己不是可以經常上陣，之前有伊高、後來辛祖也在季中加盟，很難爭到位。」

大埔還有作客航源的最後一場亞協盃賽事，他坦言一個入球不代表什麼：「最重要還是自己練習做好準備，爭取到落場機會便落力去踢，不能說入一球後下場便能取得正選位置，足球不是這樣的，要保持好狀態才能落場，這一球只能說給阿Sir信心，自己都要保持狀態。」

趙少維稱隊友離隊傳聞未有影響軍心：「完季後大家都想踢好最後兩場亞協。」

堅Sir稱喜見不少年輕球員上陣交出好表現，如頂替伊高翼鋒位置的鍾偉強。（梁鵬威攝）

大埔在季尾有主力伊高沙托尼他投，同時主帥和球員離隊傳聞滿天飛，趙少維表示不會影響軍心：「大家都是踢完這最後兩場才想之後的事，雖然我們已篤定出局，但阿Sir開操時也說過不理季尾情況，大家都要盡全力完成兩場賽事。」

今場大埔在落後下仍傾力反撲，他續道：「球員都很落力練習，不會懶散，你看我們今場輸一球追一球，都知我們不當成是例行公事，總之是比賽就落力去踢。」問到可會把航源一仗當成球隊「告別作」，「始終大家一季一起作戰的機會很難得，台灣最後一場都想專心和開心完成，之後的事再算。」

「最佳教練」李志堅透露來季去向未有定案，目前專心準備下周最後一場亞協賽事。

傳李志堅下季離隊：未有確實定案

52歲的和富大埔主帥李志堅，在今季港超聯率領一眾子弟兵圓夢勇奪港超錦標，盛傳這名「最佳教練」下季將離隊，堅Sir表示現階段未有確實定案，目前只專心應付下周最後一場亞協賽事，事情落實後將自會交代，風趣的他笑道：「大家不用擔心我。」