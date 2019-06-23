【甲一女排】國際5局戰一挫葵青　以14分續居榜首

國際對戰葵青再次上演5局大戰，惟今日勝利屬於國際。 該支衛冕球隊在先落後的情況下，終以3：2勝出，取得2分後以14分領先積分榜。

「葵國戰」向來緊湊，惟今日甫開局國際卻未能站穩陣腳，多次無壓力失誤下遭對手早早拉開10分優勢。

葵青首局發球理想，4次直接得分3次為「後二」杜詠雯造出，加上對手整局共錄得8次失誤，葵青輕鬆以25：16先下一城。

不過去屆冠軍的國際迅速調整過來，大大減少失誤後第二局隨即搶回優勢。葵青尾段嘗試反撲至3分差距，惟局點的發球失誤卻讓國際以25：23扳平。

甲一女排「葵國戰」：葵青副攻手Nora Stolte的中路快攻今仗多次克制國際防線。（楊宇翹攝）

甲一女排「葵國戰」：「葵國戰」向來為聯賽焦點，過去幾次交手雙方亦打得緊湊甚至有「5局波」出現。（楊宇翹攝）

第三局優勢再次落在葵青身上，杜詠雯的3球發球直接得分好讓球隊7：5領先，副攻手Nora Stolte的中路快攻亦多次克制國際防線。

落後至11：19的國際縱使上演一段急起直追的攻勢，但尾段卻再次受制於副攻手Nora的快攻，葵青25：23再下一城。

第四局雙方節奏混亂，彼此憑着修正球一度「拉鋸」至局中。葵青其後發球及接發球失誤較多，以23：25被國際再度扳平局數，令比賽進入第5局。

甲一女排「葵國戰」：國際以3：2擊敗葵青，賽後取得2分校以14分領先積分榜。（楊宇翹攝）

決勝局甫開始，葵青接連出現溝通失誤，多次一傳均未能接好，加上國際葉凱倫數球背飛搶分成功，國際拉開9：0的優勢，隨後即使葵青杜詠雯落力扣殺力挽狂瀾，亦未能扭轉局勢，最終國際在第五局以比分15：5勝出今屆「葵國戰」，而3：2的局數為國際於聯賽積分榜上加添2分優勢。

「葵國戰」圖輯（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

國際「大槌」方思敏賽後表示，「葵國戰」多年來對球隊而言都是一個包袱，今場整體而言是接發球的失誤較多，「葵青發球很強，而我們都很清楚自己的接發球存在問題，以致今場頻頻需要以修正球進攻，然而修正球亦不是特別強，令到今場整體表現不佳。」